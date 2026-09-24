Indignación por docente que pidió a niños de primaria dibujar insignias del ELN y Farc

Gran indignación ha generado el caso de una docente de un colegio público de Villa del Rosario, en Norte de Santander, quien le habría pedido a estudiantes de primaria dibujar en sus cuadernos las insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las extintas Farc.
La actividad escolar se habría realizado el 22 de septiembre en el Instituto Técnico María Inmaculada, sede Policarpa Salavarrieta, y estaba dirigida a los alumnos de cuarto y quinto grado de primaria. La actividad incluía la pregunta: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el ELN?”
Lea también: ¿Quién es la civil que iba con los 3 policías secuestrados por el ELN hace un mes en Norte de Santander?
De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, los estudiantes debían hacer dibujos de las banderas de estos dos grupos armados, lo que habría causado molestia entre los padres de familia, quienes denunciaron el hecho ante las directivas de la institución.