Indignación por docente que pidió a niños de primaria dibujar insignias del ELN y Farc

Gran indignación ha generado el caso de una docente de un colegio público de Villa del Rosario, en Norte de Santander, quien le habría pedido a estudiantes de primaria dibujar en sus cuadernos las insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las extintas Farc. La actividad escolar se habría realizado el 22 de septiembre en el Instituto Técnico María Inmaculada, sede Policarpa Salavarrieta, y estaba dirigida a los alumnos de cuarto y quinto grado de primaria. La actividad incluía la pregunta: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el ELN?” Lea también: ¿Quién es la civil que iba con los 3 policías secuestrados por el ELN hace un mes en Norte de Santander? De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, los estudiantes debían hacer dibujos de las banderas de estos dos grupos armados, lo que habría causado molestia entre los padres de familia, quienes denunciaron el hecho ante las directivas de la institución.

El caso escaló hasta la Secretaría de Educación de Norte de Santander, que solicitó explicaciones al rector de la institución y anunció la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Entérese: ELN confirma, un mes después, el secuestro de tres policías en la vía Cúcuta-Ocaña y entrega pruebas de supervivencia El Centro Nacional de Memoria Histórica también se pronunció para explicar que enseñar a los niños la historia del conflicto armado es necesario, pero que también se deben estudiar las formas y los contextos en los que se aborda este tema, así como hacerlo desde la perspectiva de las víctimas. “Enseñar a los niños la historia del conflicto es necesario. Ponerlos a dibujar las banderas del ELN y las Farc, no. La memoria histórica debe partir de las víctimas, sus historias y su dignidad, no de los emblemas de quienes ejercieron violencia”, se lee en un post de X.

También ha comenzado a circular un audio en el que, supuestamente, se escucha a la docente refiriéndose a la molestia que habría causado la actividad. “En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”, se escucha en el audio. El rector encargado del Instituto Técnico María Inmaculada, Reinel Robay, indicó que se llevará a cabo una reunión con los padres de familia y que el caso será remitido a las autoridades competentes para la respectiva investigación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas