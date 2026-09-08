Dólar abre en $3.109 y mantiene su tendencia bajista en Colombia

El dólar en Colombia inicia este martes con un sesgo bajista, luego de una jornada de baja volatilidad por el festivo en Estados Unidos. La divisa cerró la sesión previa en $3.123,70, después de llegar hasta un máximo de $3.140. La divisa abrió a la baja en $3.109,70, lo que representa una diferencia de $16,38 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.126,08. Durante su apertura tocó un mínimo de $3.107 y un máximo de $3.112. Puede leer: Dólar vuelve a caer: cerró en $3.118 y vuelve la atención sobre inflación, tasas y petróleo

Inflación en Colombia sube a 6,24% en agosto

En Colombia, uno de los principales factores que puede influir en el comportamiento de la divisa es el dato de inflación de agosto. El IPC mensual aumentó 0,39% por encima de 0,27% que esperaba el mercado, mientras que la inflación anual pasó de 6,03% en julio a 6,24% en agosto.

Inflación de Estados Unidos será clave para la Fed

El escenario también está condicionado por lo que ocurra en Estados Unidos. Los operadores asignan actualmente una probabilidad cercana a 60% a un movimiento de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión del 15 y 16 de septiembre. Ahora la atención se concentra en el dato de inflación de Estados Unidos, que será uno de los últimos indicadores importantes antes de la reunión de la Fed. Un dato de precios más alto de lo esperado podría fortalecer las apuestas por tasas más elevadas y aumentar la presión sobre los mercados financieros. Entérese: Gobierno de De la Espriella toma distancia de la idea de intervenir la tasa de cambio

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