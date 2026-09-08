Dólar abre en $3.109 y mantiene su tendencia bajista en Colombia

El dólar en Colombia inicia este martes con un sesgo bajista, luego de una jornada de baja volatilidad por el festivo en Estados Unidos. La divisa cerró la sesión previa en $3.123,70, después de llegar hasta un máximo de $3.140.
La divisa abrió a la baja en $3.109,70, lo que representa una diferencia de $16,38 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.126,08. Durante su apertura tocó un mínimo de $3.107 y un máximo de $3.112.
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