En tres días, dos ataques a estación de Policía en Norte de Santander, ¿qué hay detrás?

La violencia volvió a golpear a Guamalito, corregimiento de El Carmen, Norte de Santander. Entre la noche del lunes y la madrugada de este martes 8 de septiembre se registró un nuevo ataque, al aprecer con drones cargados de explosivos, contra la subestación de Policía de esta zona, que ya había sido blanco de una acción similar el pasado viernes. Le puede interesar: Él era el soldado muerto en ataque con explosivos en la Panamericana; otros dos resultaron heridos De acuerdo con las autoridades, los ataques estarían relacionados con el ELN, en medio de la ofensiva que adelanta la Fuerza Pública contra las estructuras armadas que tienen presencia en el Catatumbo.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su solidaridad con los uniformados e hizo un llamado a los grupos armados. “Reiteramos al ELN y a todos los grupos armados que el DIH no se hizo para autorizar la violencia, sino para minimizar el sufrimiento en los conflictos armados”, señaló Marín. La funcionaria agregó que los habitantes del Catatumbo tienen derecho a la seguridad, la paz y al disfrute de sus derechos, y cuestionó que el accionar de los grupos armados continúe dejando “desolación y muerte” en la región.

Y es que si bien la Policía tuvo que ser reubicada después del primer ataque, lo cierto es que la estación fue nuevamente blanco de una acción terrorista. El ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró el viernes pasado que habría una presencia permanente de la Fuerza Pública en la zona y pidió especial atención tanto para los habitantes como para los policías que permanecen expuestos a estos ataques.

La captura de alias Firu, detrás de la escalada terrorista

Una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre la reciente escalada de violencia apunta a la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, señalado como uno de los francotiradores del frente Camilo Torres del ELN. El hombre fue capturado en Ocaña por unidades de la Dijín y la Dipol. Según información de inteligencia que compartió De la Espriella el pasado 4 de septiembre, “Firu” habría sido designado para ejecutar un atentado de francotirador contra el presidente. “También es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra Fuerza Pública. Tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego”, escribió en su X el presidente.

Su captura habría generado una reacción de las estructuras armadas, que posteriormente intensificaron sus acciones en municipios como Ocaña, Cúcuta y El Carmen, según la información entregada por las autoridades. Ocaña se encuentra además en el centro de la disputa territorial entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, dos estructuras que buscan controlar corredores estratégicos hacia Venezuela y economías ilegales que financian su actividad armada.

La ofensiva con drones no es nueva en Norte de Santander. El pasado 20 de agosto, tres subestaciones de Policía de El Zulia y Tibú fueron atacadas con drones cargados con explosivos. Aunque no se reportaron personas heridas, los ataques dejaron daños materiales. La violencia también alcanzó instalaciones militares. El pasado 4 de septiembre, el ELN atacó el Cantón Militar El Trapiche, en una acción que dejó tres militares muertos: el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez.

Así responderá la Fuerza Pública

Entre las medidas que anunció la semana pasada el Ministerio de Defensa está la reestructuración y activación de la campaña militar y policial Esparta, que tendrá su sede en Ocaña y buscará coordinar las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía contra las organizaciones criminales. También se reforzará el control de los corredores utilizados por los grupos armados para movilizar personas, armas, explosivos y recursos ilegales entre el sur del Cesar y Ocaña. A esto se suma la activación del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT), que reunirá información de las Fuerzas Militares, la Policía y otros organismos del Estado para anticipar amenazas, identificar responsables y orientar las operaciones en esa zona del país. Mientras tanto, Guamalito vuelve a quedar en el centro de una confrontación que sigue extendiéndose por el Catatumbo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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