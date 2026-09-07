Él era el soldado muerto en ataque con explosivos en la Panamericana; otros dos resultaron heridos

Un ataque con explosivos contra tropas del Ejército se registró en la vía Panamericana, en inmediaciones de Puente Mayo, departamento de Nariño. El hecho ocurrió cuando un grupo de soldados acudió a verificar la presencia de un artefacto explosivo instalado sobre la carretera.

De acuerdo con el reporte del Ejército, durante la inspección fue activada un área minada que alcanzó a tres militares. Aunque los heridos recibieron atención inmediata por parte de los enfermeros de combate, el soldado profesional José Manuel López Villada murió como consecuencia del ataque.

Los otros dos uniformados fueron evacuados a un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica.

De manera preliminar, el Ejército atribuyó la instalación de los explosivos a la Estructura Franco Benavides, que habría acondicionado los alrededores de la vía con dispositivos explosivos improvisados para atacar a las tropas.

Las operaciones militares continúan en el sector, mientras las autoridades adelantan las labores correspondientes para garantizar la seguridad en este corredor vial.