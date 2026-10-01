Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Dos lesionados dejó atraco masivo a caminantes en sendero ecológico entre Envigado y El Retiro

Nueve personas fueron víctimas de tres delincuentes que, con armas traumáticas y golpes, les quitaron las pertenencias mientras hacían el recorrido por la reserva San Sebastián de la Castellana.

  • Las víctimas de este hurto llevaban varias horas de recorrido por las zonas verdes de la reserva San Sebastián de la Castellana cuando tres hombres armados los interceptaron y les quitaron celulares, dinero y herramientas que llevaban para facilitar su caminata. FOTOS: CORTESÍA
    Las víctimas de este hurto llevaban varias horas de recorrido por las zonas verdes de la reserva San Sebastián de la Castellana cuando tres hombres armados los interceptaron y les quitaron celulares, dinero y herramientas que llevaban para facilitar su caminata. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
bookmark

El plan de hacer senderismo por las zonas boscosas entre los municipios de Envigado y El Retiro, en Antioquia, terminó en un millonario atraco para 12 caminantes, quienes fueron interceptados por tres delincuentes, quienes con armas traumáticas no solo les quitaron sus pertenencias, sino que hirieron a dos de estas personas que intentaron resistirse al asalto.

Los hechos ocurrieron en la reserva San Sebastián de la Castellana, la cual pertenece a ambos municipios y que cuenta con centenares de kilómetros para caminata, miradores y miles de hectáreas de árboles, hongos y especies animales. Varios grupos de caminantes fueron afectados por los criminales que se ocultan en puntos estratégicos para interceptar a sus víctimas.

En uno de estos grupos estaba Daniel Peláez Sierra, quien después de avanzar en su caminata junto con cuatro amigos suyos, se topó con un hombre de apariencia sospechosa, que si bien lo alcanzó a asustar, no alcanzó a pensar que iba a tener intenciones de intimidarlo para quitarle sus objetos de valor.

“Íbamos hacia el Mirador de los Caminantes y llegamos a una casetica muy pequeña. Ahí vi a una persona que nos estaba mirando a todos, pero no vimos problema y seguimos nuestro recorrido, hasta que esta persona se nos puso en frente y me encañonó con el arma que tenía”, relató este caminante.

Entérese: Periodista denunció que su papá fue golpeado y drogado para robar en su casa en Los Colores, Medellín

En medio de esta situación, Daniel se enfrentó al delincuente, lanzándosele encima, situación que llevó a un forcejeo en el que se presentó un disparo de esta arma. Al escuchar la detonación, que lesionó a este hombre en una de sus piernas, frenó la pelea. Pero esto no evitó que fuera víctima de una golpiza posterior por parte de los otros dos criminales.

“En ese momento se me viene otra persona y me da una patada en la cabeza, reventándome la nariz y la boca. Después de eso nos llevan a todos al mirador para empezarnos a quitar las cosas”, relató la víctima sobre este asalto, en el que le hurtaron su celular, una herramienta y un machete que tenía para retirar la maleza.

Le puede interesar: Él era Esteban, el hombre al que asesinaron por robarle una cadena y dos celulares en Belén Rosales, Medellín

A las demás personas, mediante mensajes intimidatorios, les quitaron sus teléfonos y les pidieron las claves respectivas para robarles el dinero que pudieran tener en sus cuentas bancarias. Después de tener la información, escaparon del lugar sin dejar ninguna pista.

Otra de las personas que fue víctima de este hurto también resultó lesionada en una de sus manos, producto de la fractura en uno de sus dedos, y en la parte baja del sendero, en jurisdicción de Envigado, recibieron la atención médica correspondiente y fueron trasladados a centros asistenciales. Horas después de la revisión, les dieron de alta, ya que estas afectaciones no comprometieron sus vidas.

Ante esta situación, Daniel pidió una mayor intervención por parte de las autoridades en estas zonas, que son muy visitadas por caminantes colombianos y extranjeros que disfrutan de la riqueza natural de esta reserva. Aseguró que los hurtos se han vuelto cada vez más frecuentes.

“Es una situación que se ha presentado varias veces y se está volviendo muy alarmante. Pareciera ser que son las mismas personas las que están haciendo estos atracos y lo que se necesita es una mayor intervención de las autoridades”, concluyó la víctima.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

¿Dónde ocurrió el atraco a los 12 caminantes en Envigado y El Retiro?
El atraco ocurrió en la reserva San Sebastián de la Castellana, un área boscosa que pertenece a los municipios de Envigado y El Retiro, Antioquia.
¿Cuántas personas fueron víctimas del robo durante la caminata?
Al menos 12 caminantes fueron interceptados por tres delincuentes que los intimidaron con armas traumáticas y les robaron sus pertenencias.
¿Qué les robaron a los caminantes en la reserva San Sebastián de la Castellana?
Los delincuentes se llevaron teléfonos celulares y otros objetos de valor. Además, pidieron las claves bancarias de algunas víctimas para intentar acceder al dinero disponible en sus cuentas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form