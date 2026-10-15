Golpe a las disidencias en Ituango: Ejército encontró explosivos, una granada y más de 60 detonadores

Un depósito clandestino con explosivos, detonadores y equipos de comunicación, presuntamente perteneciente a las disidencias de las Farc de la Subestructura 18, fue localizado por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Ituango, en el Norte de Antioquia.

En las mismas operaciones, dos personas que manifestaron integrar esta estructura armada se presentaron ante los militares y expresaron su intención de someterse a la justicia.

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Los resultados se obtuvieron durante operaciones adelantadas por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, en medio de las acciones militares que se desarrollan en esta subregión antioqueña contra los grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, uno de los procedimientos tuvo lugar en el sector de El Aro, donde los dos adultos se presentaron ante las tropas. Durante el procedimiento entregaron una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones.

Posteriormente, fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica, verificar sus condiciones de salud y continuar con el proceso correspondiente ante las autoridades competentes.