Un español cayó en finca de Antioquia por un crimen que cometió hace 31 años en Francia: la historia de El Descuartizador

Por un cuerpo desmembrado que hallaron dentro de una maleta en las aguas del río Sena, en Francia, las autoridades capturaron al español Antonio Márquez Gómez en una finca del municipio de La Pintada, Suroeste antioqueño. Si bien el crimen ocurrió hace 31 años, apenas ahora las autoridades encontraron evidencias suficientes para vincularlo a este crimen, cuya víctima era su exesposa.
La detención de este europeo ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando agentes de la Policía, con una circular roja de Interpol, llegaron hasta la propiedad para procesarlo por la muerte de Corinne Di Dio, a quien encontraron muerta el 28 de junio de 1995 en Yvelines, una ciudad a unos 40 kilómetros de París.