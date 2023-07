Los 4 procesos están relacionados con enriquecimiento ilícito, interés indebido en celebración de contratos, delitos contra mecanismos de participación ciudadana y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Se trata de presuntos hechos que habría cometido en su condición de congresista . Que los procesos sean remitidos a ese alto tribunal no tendría nada inusual si no es porque, antes de pasar a la Fiscalía, la Corte había avanzado en ellos , a tal punto que el propio Benedetti alegó a finales de 2021 que estaba cantada una orden de captura en su contra. Sin embargo, todo quedó en veremos cuando en septiembre, debido a su fuero, las investigaciones pasaron a la Fiscalía.

Uno de los procesos más avanzados contra Armando Benedetti está relacionado con un aparente incremento injustificado de sus ingresos en su calidad de congresista entre 2002 y 2020. Si bien el exembajador reportó en sus declaraciones de renta que sus recursos tenían como origen su actividad parlamentaria, y que esta era su única actividad económica, las cuentas no le cuadraron a la magistrada Cristina Lombana, que decidió llamarlo a indagatoria en 2021. Quizá uno de los casos más llamativos es la compra de una lujosa vivienda que, en plena pandemia, realizó Benedetti en el exclusivo sector de Prado Mar, en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico). Para justificarlo, el excongresista dijo que fue el megacontratista Euclides Torres quien le prestó $3.600 millones. “Tengo una relación fraternal con él”, explicó, señalando que aún no le había podido pagar el préstamo.

Por estos hechos, aceptaron su responsabilidad los excongresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quienes eran compañeros de bancada en el Partido de la U de Benedetti.

Por este, y otros casos, el exembajador reclamó por falta de imparcialidad y sesgo en los procesos por parte de la magistrada Cristina Lombana.

“No estoy huyendo de la Corte Suprema. Yo lo único que les pido es que, quien me investigue, no me odie, ni me quiera tanto. Solamente que sea neutral”, dijo Benedetti en una entrevista a RCN en agosto de 2022, una vez se supo de su nombramiento como embajador.

Benedetti reclamó por “tortura”, “filtraciones oscuras” y “ultraje”. Lo anterior, luego de que en 2021 la Fiscalía ocupó, con fines de extinción de dominio, algunos bienes suyos y de su familia.

Delitos contra mecanismos de participación ciudadana

Pena: entre 4 y 9 años de cárcel

Hace poco más de un mes, la Corte Suprema anunció que le abrió una investigación a Benedetti por presunta compra de votos en su campaña para reelegirse en el Senado en 2018. El nombre del exembajador salió a relucir en medio del proceso contra el exsenador Eduardo Pulgar, condenado justamente por corrupción en La Guajira.

De acuerdo con el alto tribunal, “se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Alberto Benedetti Villaneda, habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana, al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao, La Guajira”.

Al devolverle el caso a la Corte, la Fiscalía explicó este martes que, además de compra de votos, se indaga por posibles actividades ilícitas como financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y hasta financiación de grupos paramilitares.

“A la luz de lo dicho por la Fiscalía, por estos hechos, Benedetti podría responder además por otros delitos, como peculado, fraude y hasta financiación del terrorismo”, explicó el abogado Juan Carlos Álvarez, profesor de Derecho Penal de la Universidad Eafit.

Financiación ilegal de campañas electorales

Pena: entre 4 y 8 años de cárcel

El último caso por el que deberá responder Benedetti está relacionado con sus explosivos audios con la exjefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia. En ellos, el exembajador habló de sus gestiones durante la contienda que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022 para conseguir recursos por $15.000 millones. El caso es competencia de la Corte Suprema pues durante esas presuntas gestiones Benedetti aún se desempeñaba como senador de la República. Por estos hechos, el exembajador deberá rendir declaración jurada el próximo jueves 3 de agosto. Aunque el proceso haya pasado a la Corte, el profesor Álvarez sostuvo que igualmente deberá cumplir con el requerimiento, pues el proceso hasta ahora arranca y está citado en calidad de testigo.