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Con $38.000 millones arranca la reconstrucción en 108 pueblos de Antioquia afectados por el terremoto

El plan para superar los daños del terremoto en Antioquia, además, contempla $16.000 millones para arreglar instituciones educativas. También se lidera novedosa estrategia de Banco de Materiales.

  • El terremoto del pasado 10 de agosto dejó en Antioquia 1.570 afectaciones en infraestructura, un total de 4.359 familias damnificadas, 39 viviendas colapsadas. Uno de los municipios afectados fue Sonsón. Foto: Cortesía
    El terremoto del pasado 10 de agosto dejó en Antioquia 1.570 afectaciones en infraestructura, un total de 4.359 familias damnificadas, 39 viviendas colapsadas. Uno de los municipios afectados fue Sonsón. Foto: Cortesía
  • Deben reconstruirse 73 escenarios religiosos, 35 edificios institucionales y alcaldías, 17 vías o puentes y 96 escenarios deportivos. Foto: Cortesía.
    Deben reconstruirse 73 escenarios religiosos, 35 edificios institucionales y alcaldías, 17 vías o puentes y 96 escenarios deportivos. Foto: Cortesía.
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 5 minutos
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Nadie prevé una tragedia. Menos un terremoto. Lo cierto es que en Antioquia los aprendizajes, muchas veces entre lágrimas, enseñaron a prepararse ante los desastres naturales. Y ese alistamiento también comprende lo administrativo, que es la capacidad de movilizar recursos humanos y económicos para superar una emergencia.

El desastre natural de este 10 de agosto, por ejemplo, tomó a algunos municipios y departamentos con sus fondos de emergencias con menos de $500.000, una herramienta creada para que siempre haya dinero suficiente con que responder ante una situación calamitosa.

Deben reconstruirse 73 escenarios religiosos, 35 edificios institucionales y alcaldías, 17 vías o puentes y 96 escenarios deportivos. Foto: Cortesía.
Deben reconstruirse 73 escenarios religiosos, 35 edificios institucionales y alcaldías, 17 vías o puentes y 96 escenarios deportivos. Foto: Cortesía.

En Antioquia, por el contrario, dicho fondo, que es manejado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrán), conservaba para cuando sucedió el terremoto $30.000 millones que, quizá, no alcanzarán para realizar las intervenciones necesarias, pero con los que se inició la reconstrucción priorizando la región del Suroeste. A este le fueron inyectados otros $8.000 millones.

El diagnóstico de lo sucedido aunque está muy consolidado pareciera insípido, en cuanto a la inversión total que requerirá el proceso de recuperación liderado por el Dagrán.

Además del dato del 86% de los 125 municipios de Antioquia impactados por el terremoto, el consolidado total da cuenta de más de 1.570 afectaciones en infraestructura, un total de 4.359 familias damnificadas, 39 viviendas colapsadas, 24 lesionados y un muerto.

InfogrÃ¡fico
Con $38.000 millones arranca la reconstrucción en 108 pueblos de Antioquia afectados por el terremoto

El gobernador Andrés Julián Rendón Cardona confirmó a EL COLOMBIANO que deben reconstruirse 73 escenarios religiosos, 35 edificios institucionales y alcaldías, 17 vías o puentes y 96 escenarios deportivos.

“Hemos solicitado a la Asamblea $16.000 millones para levantar la infraestructura educativa en 777 sedes que reportan afectación y le dijimos a los municipios y a los privados que ellos adopten la readecuación de centros religiosos o de edificaciones institucionales con valor patrimonial. Porque ese tipo de estructuras necesitan una intervención especial, que es más costosa”, explicó.

En el plan de reconstrucción de Antioquia los privados jugarán un papel clave. Desde un primer momento la Administración tocó las puertas de Argos y Comfama, por ejemplo, que han decidido asumir, entre otras acciones, el levantamiento de 39 viviendas colapsadas.

Es así como, dentro de la estrategia de recuperación el gobierno seccional confía en agilizar recursos para que la comunidad y las alcaldías apoyen la reconstrucción de viviendas e instituciones educativas.

De acuerdo con Rendón, los fondos de emergencia se mantendrán disponibles y la calamidad pública, declarada recientemente, permitirá las contrataciones rápidas bajo coordinación del Dagrán.

Así mismo, el mandatario aseguró que ya Viva dispone de recursos para el Banco de Material y ya se han realizado traslados internos con el fin de cubrir esas compras. Con los recursos comprometidos, añadió, pedirán la aprobación de la Asamblea para destinar la plata faltante.

“En el caso de las instituciones educativas, nosotros le podemos girar los recursos vía resoluciones a las instituciones educativas para que ellas mismos hagan la adecuación. O sea que aquí ya se han probado instrumentos que existen, son bastante rápidos y facilitan mucho la agilidad en la ejecución”, agregó.

El modelo de recuperación, que puso en marcha el gobernador fue probado en el 2024 con emergencias por inundaciones en regiones como Urabá y se mejoraron más de 2.000 instituciones educativas.

“En este caso, en la reconstrucción de las viviendas, pues, tenemos al mejor interventor, que es la familia, que nos va a ayudar a asegurar que el material que envíe Viva pueda ser utilizado rápidamente con la mano de obra de la que disponen las alcaldías locales”, acotó.

Gestión y chequera

El liderazgo el plan de reconstrucción en Antioquia le fue encomendado a Vanessa Paredes, directora del Dagrán. Ella, junto a su equipo de colaboradores, ha recorrido unos 20 municipios desde el momento del terremoto para identificar la magnitud de las repercusiones en el departamento.

Si bien ha evidenciado las dificultades, confía que el plan de reconstrucción tenga un avance importante en seis u ocho meses. El primera paso, el diagnóstico, lo realizaron rápidamente, más si se tiene en cuenta que la mayoría de los municipios de Antioquia son categoría 6, es decir, la más baja y que denota los pueblos más pequeños y pobres.

Incluso, para detectar daños generados por el sismo, el organismo de prevención de emergencias contó con el apoyo de profesionales de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y con facultades de Ingeniería Civil de diferentes universidades del departamento.

“Sumamos al equipo técnico del Dagrán otros ingenieros especialistas para nutrir el grupo, con apoyo de la Secretaría de Infraestructura Física, de Planeación, y Viva; también se llegó personal técnico de corporaciones autónomas y de desarrollo sostenible que ayudaron con algunas valoraciones iniciales en el territorio”, dijo.

El gobernador Rendón finalizó hablando de lo que constató en Jericó y Jardín, que es preocupante por la afectación patrimonial de edificios, y en Andes, donde los niños tienen miedo de regresar a clases por los recuerdos de la caída de material durante el sismo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué recursos dispone Antioquia para atender la emergencia y cómo se financiarán los faltantes?
El fondo de emergencias del Dagrán contaba con $30.000 millones de pesos al momento del terremoto. Para cubrir lo que falta, la Gobernación solicitó a la Asamblea Departamental $16.000 millones destinados a colegios, reasignó recursos internos para la compra de materiales mediante VIVA y pidió apoyo al sector privado y a las alcaldías para la adopción y reparación de edificaciones.
¿Cuál es la magnitud consolidada de los daños causados por el terremoto en el departamento?
El sismo impactó al 86 % de los municipios de Antioquia (108 de 125), dejando 4.359 familias damnificadas, 1 persona fallecida, 24 lesionadas y 39 viviendas colapsadas. Además, dejó daños en 777 sedes educativas, 73 espacios religiosos, 96 escenarios deportivos, 35 edificios institucionales y 17 vías o puentes.
¿Qué estrategia implementará la Gobernación para agilizar la reconstrucción?
Se utilizará un modelo articulado bajo la declaratoria de Calamidad Pública que permite contrataciones rápidas. Para las viviendas, VIVA suministra materiales y las alcaldías la mano de obra local con supervisión de las familias; para los colegios, la Gobernación girará recursos directos a las instituciones vía resolución; y para las estructuras patrimoniales o institucionales, se gestiona la ayuda de empresas privadas.
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