Dicen que lo bueno no dura y que nadie es eterno. El fútbol es una muestra de esto y constantemente está en recambio.

Cuando Arnoldo Iguarán era el goleador histórico del combinado patrio y se retiró, llegaron Faustino Asprilla y Adolfo “El Tren” Valencia. Después de esa generación surgió también Juan Pablo Ángel y tras él, Radamel Falcao García, quien derribó todos los récords y le arrebató a Iguarán la distinción de goleador histórico de la Selección Colombia.

Hoy, a los 36 años de edad, para nadie es un secreto que “El Tigre” está en el ocaso de su carrera y la está cerrando de la mejor manera con el Rayo Vallecano de España, que confirmó su renovación por una temporada más.

Sin embargo, en la actualidad al delantero le cuesta mantener la continuidad por las constantes lesiones y la Selección Colombia deberá encontrar un nuevo goleador para el proceso rumbo al Mundial de 2026.

Tomar su lugar no será fácil, aunque hay varios jugadores que, por su edad y rendimiento, están a la expectativa de poder llenar ese enorme vacío. Uno de ellos es Juan Camilo “El Cucho” Hernández, quien con 23 años juega en la Premier League con el Watford y es figura. Con el conjunto inglés suma 5 anotaciones esta temporada en 24 presentaciones. Se había dicho que él tenía un supuesto veto por haber presionado, en su momento, para ser convocado.

“No sé qué tenga que hacer para estar ahí, porque al final si miras la lógica estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia es raro porque son niveles diferentes, aunque lo digo sin desmeritar a nadie”, fueron sus palabras en junio del año pasado, cuando no apareció en las convocatorias del técnico Reinaldo Rueda.

Unos meses después pidió disculpas: “Cometí una equivocación al cuestionar alguna decisión técnica sobre una convocatoria, lo cual no significa que sea el primero en querer lo mejor para la Selección”.

El técnico tolimense Jorge Luis Bernal indicó que otro Falcao no va a existir, pero sí hay jugadores interesantes que pueden tener la oportunidad y Hernández es uno de ellos. “Lo importante es que se respeten las decisiones del nuevo entrenador, él sabrá encontrar al jugador que le cumpla la función que necesite en ese lugar de la cancha”.

Bernal dijo que tuvo la oportunidad de conocer a Hernández de chico. “Lo conozco y es un muchacho con gran determinación”.

En la actualidad, el que pinta como el inmediato reemplazo es Miguel Borja, pero se le discute que en los partidos en los que realmente se necesitó su cuota goleador en la Eliminatoria, no apareció.

Borja es el goleador de la presente Liga en Colombia, pero está próximo a los 30 años y, en ese sentido, “El Cucho” le saca ventaja. Pero, como dice el técnico colombo-argentino Óscar Héctor Quintabani, “si la Selección tiene un reto inmediato, él debe ser el que tenga continuidad en esa posición por su presente”.

No obstante, Quintabani opinó que si se quiere un goleador con trayectoria en Europa, Alfredo Morelos es el indicado. “Lo que sucede es que cuando no te sentís titular aparecen las dudas y él no ha tenido continuidad en la Selección. Cuando iban Iguarán o Falcao se sabía que eran los titulares y eso los llenaba de confianza. Dándole rodaje sería muy importante. Además, acaba de ser nombrado el jugador del año del Rangers, eso tiene un enorme mérito”.

El exseleccionador nacional Jorge Luis Pinto se inclinó por Rafael Santos Borré como el 9, pero cumpliendo en realidad esa función. “Lo he visto en otras labores, pero tiene todo el potencial para destacarse como goleador en la Selección”, aseguró el entrenador santandereano.

Entre los consultados también se mencionó a Duván Zapata y Luis Muriel, pero ambos han tenido múltiples oportunidades y no se han consolidado. Duván tiene 31 años y Muriel, 31.