Elecciones 2026: casi todos los representantes antioqueños buscarán una nueva curul en Congreso

Al respecto, todos coincidieron en que, pese a las diferencias, han tratado de defender, cada uno desde sus posturas, los intereses departamentales en los temas más álgidos, como las deudas con EPM, las vías 4G, el Metro de la 80 , el Túnel del Toyo, el Puerto de Urabá y la segunda pista del aeropuerto de Rionegro, entre otros. No obstante, muchos han sentido especialmente difícil la gestión de recursos y financiación para proyectos de este tipo por la postura del gobierno nacional, unos no lo ven como algo prioritario para el presidente Gustavo Petro y otros lo califican como “una actitud hostil” y de “odio” hacia Antioquia.

Entre tanto, mientras que casi todos dijeron que ha habido un ambiente tranquilo y respetuoso para trabajar como bancada, no les han faltado críticas de quienes opinan que no han sido suficientemente unidos en pro de Antioquia.

En el Partido Alianza Verde, el representante Juan Camilo Londoño (23.081), debutante en 2022, confirmó su intención de buscar de nuevo una curul en la Cámara por Antioquia. Sin embargo, Elkin Ospina (35.581), quien ya había sido representante entre 2010-2014, no tiene claro si aspirará de nuevo en marzo de 2026, dijo que por un lado la fractura interna de la colectividad ha generado un desgaste y que en su caso personal no forma parte del sector que apoya al presidente Petro; en los corrillos políticos del departamento se rumora que esperaría a 2027 para buscar una alcaldía como la de Rionegro o La Ceja, este último municipio del que ya fue alcalde.

En el caso de Juan Espinal (41.442), que también lleva dos periodos, no tiene claro su futuro, en tanto que está a la espera de tomar esa decisión con su jefa política, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín, estará donde ella lo necesite, ha dicho en varias oportunidades el representante. En las discusiones internas del CD se ha avanzado en la decisión de lista cerrada a Senado, un tema que no se ha descartado del todo para Cámara Antioquia.

En el caso del Pacto Histórico, Alejandro Toro (lista cerrada), debutante en 2022 y uno de los congresistas más defensores del proyecto político de Petro, confirmó su deseo de regresar al Congreso y dijo que lo más seguro es que sea de nuevo por Cámara, pero que ello dependerá en últimas de las condiciones que establezca la colectividad en la consulta interna para definir candidatos, así como en la sugerencia directa del mandatario. Por su lado, la otra representante de la coalición, Susana Gómez, no respondió cuál camino tomará de cara a las próximas elecciones.

Del Partido Liberal, Julián Peinado (82.070), quien va en su segundo periodo en Cámara, reiteró que no aspirará de nuevo y aunque no confirmó si es cierto, se mantiene fuerte el rumor de que su equipo político, los Liberales de Envigado, lo propondría como próximo aspirante a la alcaldía de ese municipio del sur del Valle de Aburrá. El otro representante de esta colectividad Luis Carlos Ochoa (47.260), sostuvo que sí aspirará de nuevo a la Cámara, aunque no adelantó sobre una posible fórmula. Por su lado, María Eugenia Lopera, del equipo del polémico exsenador Julián Bedoya, no respondió sobre su futuro electoral.

Mauricio Parodi (29.432), de Cambio Radical, quien lleva tres periodos como congresista, ratificó que aspirará de nuevo a Cámara; es posible que se avale en una coalición con partidos como Mira y La U, pero todavía no hay definiciones al respecto. Por su lado, Pedro Baracutao (lista cerrada) sostuvo que ganó la consulta interna de Comunes para aspirar de nuevo a Cámara en una posible coalición con colectividades que no mencionó. Y Daniel Carvalho (36.655), de la coalición Centro Esperanza, ha dicho de forma pública varias veces que quiere ser alcalde de Medellín, por lo cual se constituye como su opción más segura ser candidato en 2027, puesto que no le interesa aspirar al Congreso por el partido al que hoy pertenece.



