Elías Roldán, el paisa en el Ballet del Teatro Nacional Serbio

Elías Roldán empezó a practicar ballet a los cinco años. Lo hizo simplemente porque tenía amigos en la clase, que la daban en el colegio Jorge Robledo, pero no pensó en la posibilidad de ser bailarín profesional sino hasta los 16 años, después de haber dejado de practicar por un tiempo.

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–Yo creo que el clic fue ahí. Yo paré de bailar, quería intentar otras cosas en la vida, pero me di cuenta de que el ballet me hacía mucha falta, que mi vida lo necesitaba, que es una pasión y que no hay nada que me genere más felicidad –dice Elías por teléfono desde Novi Sad, en Serbia.

Elías llegó a Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia –con menos de 400.000 habitantes-- hace poco más de un mes. Llegó, en parte, por suerte, porque se encontró en internet una convocatoria para el Ballet del Teatro Nacional Serbio, una de las compañías de danza y artes escénicas más antiguas e importantes de la región de los Balcanes, al sureste de Europa.

Más de 400 personas se presentaron a la audición. Había bailarines de Australia, Brasil, Italia, Portugal, de todas partes. Escogieron cinco, entre ellos, Elías.

–Jamás me hubiera imaginado que iba a terminar acá y de hecho, no fue un camino fácil, y muchas personas me dijeron que yo no iba a lograr ser bailarín profesional, porque lo mío empezó siendo muy recreacional y los grandes bailarines empiezan su etapa profesional desde muy chiquitos, entonces tenía muchas falencias en la técnicas, muchos impedimentos. Muy fácilmente lo pude haber abandonado, porque mucha gente me aconsejó que lo hiciera pero yo no quise –cuenta Elías.

Antes de llegar a Serbia, Elías empezó a construir su carrera en escuelas de Medellín, Argentina y Canadá. De las clases en el colegio pasó a la Academia Andrea Wolf Ballet, hizo algunas funciones con el Ballet Metropolitano de Medellín, de ahí pasó a la Fundación Julio Bocca, uno de los máximos exponentes del ballet argentino con sede en Buenos Aires, después en el Teatro Colón, pero empezó el covid-19, entonces tuvo que tomar las clases virtuales, volvió a Medellín.

En 2021 entró a la Escuela Superior de Ballet de Quebec, en Montreal. Hizo tres años de formación y trabajo dos años como freelance con Les Grands Ballets Canadiens, con ellos hizo un montón de proyectos con distintos coreógrafos, hizo cuatro Cascanueces, Ruslán y Liudmila, Don Quijote, La Bella Durmiente, La Creación de Uwe Scholz, entre otras cosas. Pero no había un puesto fijo para él en la compañía, entonces empezó a buscar audiciones y encontró la de Serbia.

El ballet es como un deporte de alto rendimiento. Elías entrena seis días a la semana, ocho horas diarias.

–Esta compañía está siendo muy ambiciosa y quiere trabajar mucho. Llegamos a un punto en que estábamos aprendiéndonos cuatro ballets al mismo tiempo. Ha sido un choque mental y físico muy fuerte para mí que venía de hacer dos años de freelance –dice Elías.

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Para ganarse un lugar en una compañía de ballet hace falta más que la técnica. Elías dice que hace falta encontrar algo propio, singular, algo que solo uno tiene y es capaz de transmitir; es decir, hay que ser artista. Hay que tener disciplina y también suerte.

–Es muy loco. Siempre que escucho experiencias de bailarines que consiguieron trabajo y por fin lograron ser profesionales, siempre, siempre, a menos que hayan sido el bailarín estelar de la escuela, la estrellita, al que siempre lo empujaron, siempre hubo algo de suerte –dice Elías.

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