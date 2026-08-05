Nadie quita lo bailado: ¿es rentable vivir de la danza en Medellín?

En la cotidianidad suele utilizarse una referencia de hacer las cosas por “amor al arte” como una forma de manifestar que se hace o se desempeña una actividad sin una remuneración suficiente o estable. Sin embargo, hay bailarines que no solo aman su arte, sino que también logran vivir de él, ya sea como su única actividad o inclusive en roles paralelos a su formación artística.
Así se lo dijeron a EL COLOMBIANO seis bailarines de las corporaciones de danza más importantes de Medellín, quienes se reunirán este jueves, 6 de agosto a las 7:00 p.m en el Teatro Metropolitano para la celebración de los 35 años del Ballet Folklórico de Antioquia en un espectáculo que cuenta la historia de la ciudad a través del ballet, el tango, el folclor, la danza urbana y música en vivo. De estos artistas, al menos cuatro desarrollan una segunda actividad.
La más común es ser profesor de danza, así lo hace Julieth Buitrago, quien se dedica al baile desde los nueve años, cuando gracias a una muestra de ballet en su colegio, se acercó y obtuvo una beca de formación. Ya tiempo después, a los 19 años, firmó su primer contrato con el Ballet Metropolitano, donde lleva siete años en los escenarios.
Actualmente, a sus 26 años, Julieth tiene un contrato por prestación de servicios; mensualmente recibe un salario, pues esta corporación, que a partir de 2018 se convirtió en la compañía Ballet Metropolitano de Medellín (BMM), hace esta apuesta por darle estabilidad a sus bailarines. La joven artista también es profesora de niños y adolescentes y le faltan dos semestres para terminar su licenciatura en Danza en la Universidad de Antioquia. Lastimosamente tuvo que suspender su semestre por el cruce de los horarios de clase con sus ensayos.
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Caso similar es el de Ximena Restrepo, quien desde los 12 años ha estado en el mundo del baile. Ya tiene 22 años como bailarina profesional y actualmente, con 13 años en el Ballet Folklórico de Antioquia (BFA), no solo se dedica a danzar sobre el escenario, sino que también tiene un papel fundamental en los montajes de la compañía como directora artística.