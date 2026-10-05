Frodo y Sam de El Señor de los Anillos explicaron por qué la saga es para muchos un refugio emocional

Sean Astin y Elijah Wood destacaron el pasado fin de semana la vigencia de El Señor de los Anillos más de dos décadas después de su estreno. En concreto, los actores subrayaron que aunque J. R. R. Tolkien rechazaba interpretar su obra como una alegoría directa de la Segunda Guerra Mundial, sus valores –la amistad, la valentía, la fe y la lucha contra el mal– siguen ayudando a espectadores de todo el mundo a procesar emociones difíciles, afrontar la depresión o encontrar consuelo durante una hospitalización.
Los intérpretes de Frodo Bolsón y Samsagaz Gamyi reunieron el domingo a miles de seguidores en uno de los encuentros más esperados de la San Diego Comic-Con Málaga 2026. El encuentro ha sido uno de los reclamos más esperados de toda la convención y una de las grandes citas de la jornada, marcada por la lluvia en Málaga.
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En concreto, Sean Astin ha recordado que J. R. R. Tolkien dejó claro en sus cartas que ‘El Señor de los Anillos’ no debía entenderse como una metáfora de un periodo histórico concreto. “Sauron no es Hitler y las batallas no son la Segunda Guerra Mundial”, ha venido a resumir el actor, pese a que el propio Tolkien combatió en la Primera Guerra Mundial y uno de sus hijos participó en la Segunda.