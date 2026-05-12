La tercera temporada de “Los anillos de poder” ya tiene fecha de estreno para 2026

Es el proyecto más caro en la historia de la televisión (más de 1.000 millones de dólares). Desde el comienzo, en su primera temporada, se sabía esto de El señor de los anillos: los anillos de poder. La serie que Prime Video anunció llevaría a la televisión en cinco temporadas. La saga estrenó su primera entrega a finales de 2022 y cabe aclarar que su trama no pertenece a ningún libro de la trilogía del escritor sudafricano (que hizo carrera en Reino Unido) J. R. R. Tolkien, pero sí está ambientada miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos (las grandes historias de Tolkien que han sido llevadas al cine) y que la construcción de la historia es un entramado de datos extraídos de los apéndices de los libros y de los textos originales. Las dos primeras entregas han sido muy exitosas. La primera temporada de Los anillos de poder fue un éxito sin precedentes para Prime Video: fue vista por más de 100 millones de personas en todo el mundo, con más de 32.000 millones de minutos de streaming. La serie atrajo a más de 25 millones de espectadores globales en su primer día, marcando el mayor estreno en la historia de esta plataforma. La segunda también continuó con esa misma línea: debutó como la Serie Original #1 en la lista Streaming Top 10 de Nielsen y se mantuvo entre las cuatro primeras durante toda su emisión. En total, la saga ha atraído a más de 185 millones de espectadores en todo el mundo “y continúa siendo uno de los principales impulsores para Amazon de nuevas suscripciones a Prime Video”, confirmaron desde la plataforma.

Llega la tercera temporada de Los anillos de poder

Durante la presentación anual Upfront de Amazon, Prime Video confirmó que la esperada tercera temporada de la serie épica de fantasía, El señor de los anillos: Los anillos de poder, se estrenará el 11 de noviembre de 2026. “Desde el principio, esta serie ha encarnado la escala, la ambición y la narrativa cinematográfica que definen a las series globales más grandes de Prime Video”, dijo Peter Friedlander, Director de Televisión Global de Amazon MGM Studios. “La extraordinaria respuesta de millones de fans en todo el mundo ha dejado claro que este viaje a través de la Tierra Media continúa resonando, y ese impulso no ha hecho más que crecer de cara a la tercera temporada”. Puede leer: ¿Quién ganará la batalla entre elfos y dragones? La serie sigue a un reparto coral de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan al tan temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. “Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, la capital de los Elfos, pasando por el impresionante reino insular de Númenor hasta los confines más remotos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho después de que se hayan ido”, dice la reseña. La tercera temporada tendrá lugar en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, “mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, atar a todos los pueblos a su voluntad y al fin gobernar toda la Tierra Media”. Algo esperado para los seguidores de la serie.

Recordamos los personajes claves en Los anillos de poder