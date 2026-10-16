Embalse de Hidroituango subió del 38% al 58% en 10 días: ¿cuándo llega a cota 420?

Tras registrar mínimos históricos en septiembre, cuando se vieron enormes playas en el lecho del río Cauca, el caudal repuntó en las últimas semanas y alcanzó los 743 m³/s —casi tres veces su punto más bajo— en medio de intensas precipitaciones registradas en el suroccidente del país.

Este incremento ha impulsado de manera sostenida el volumen útil del embalse de Hidroituango, que pasó del 38% el 5 de octubre al 58% al cierre del 15 de octubre, según registros de XM.

Aunque estas fluctuaciones coinciden con intensos aguaceros, las autoridades advierten que no garantizan la recuperación estructural de las cuencas.

Ante este panorama, EPM avanza en la maniobra para subir 12 metros el embalse de Hidroituango con el fin de almacenar una reserva estratégica de respaldo que permita mitigar los impactos más críticos del fenómeno de El Niño.

“Una lluvia no necesariamente significa que el problema terminó. Necesitamos que llueva donde corresponde, en cantidades suficientes y de manera sostenida”, explicó Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM.

Según los pronósticos meteorológicos, las lluvias previstas para octubre están 50% por debajo de lo esperado, mientras los modelos globales indican que noviembre seguirá la misma tendencia.

El contexto que rodea estas semanas de lluvias es inédito. “Estamos viviendo el fenómeno de El Niño más fuerte del que se tenga registro en los últimos 50 años. El último más fuerte había sido en 1997, y este ya lo superó. Y todavía no ha arrancado lo más fuerte, que será diciembre, enero, febrero y posiblemente marzo”, indicó Iglesias.

Entérese: El río Cauca está en mínimos históricos y obliga a Hidroituango a operar a media marcha

En ese escenario, EPM avanza en llevar el embalse de Hidroituango desde la cota 408, donde se encuentra actualmente, hasta la 420, considerado el nivel óptimo de operación.

El proceso podría extenderse estos dos meses, con incrementos de hasta 40 centímetros diarios, aunque la velocidad dependerá directamente de los caudales que lleguen desde el río Cauca, que desde finales de julio registró caudales por debajo de mínimos históricos.

Alcanzar la cota 420 le permitiría a Hidroituango almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a aproximadamente 187 gigavatios hora de energía, una reserva de respaldo para los meses de mayor impacto de El Niño.

La operación incluirá periodos de estabilización para evaluar el comportamiento de las laderas y verificar las condiciones ambientales, geotécnicas e hidráulicas del proyecto. Pero EPM advierte que la lluvia, por sí sola, no es suficiente.

Solo entre el 20% y el 30% del agua que cae llega efectivamente a los embalses, el resto se evapora por las altas temperaturas o no alcanza las cuencas que los alimentan.

León Arturo Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, lo resumió así: “Los ahorros motivados por las buenas prácticas del agua nos han venido ayudando de manera importante en la recuperación del embalse, pero necesitamos que eso continúe, sobre todo en los próximos meses donde vamos a tener un Niño muy fuerte”.