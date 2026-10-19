Benedetti asegura que se quedó sin esquema de seguridad: dice que fue tras choque en redes con De la Espriella

Armando Benedetti, ministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro, denunció este lunes que le retiraron el esquema de protección a él y a su familia. El anuncio se conoció después de un enfrentamiento público con el presidente Abelardo de la Espriella, a quien responsabilizó por cualquier hecho que pueda afectar su seguridad. EL COLOMBIANO conoció por fuentes de la Unidad Nacional de Protección que efectivamente fue retirado el esquema de protección del exministro, pero no habrá declaraciones oficiales al respecto. Según Benedetti, el retiro se hizo efectivo sin que se hubieran resuelto los recursos legales y sin una nueva evaluación de las amenazas en su contra. “Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo (que hace dos meses fue calificado como extraordinario), se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia”, escribió el exfuncionario.

En su publicación, Benedetti sugirió una relación entre la decisión y la respuesta que le había dado al mandatario horas antes. “Después de mi respuesta de hoy al Presidente, ¿será casualidad?”, preguntó. Para saber más: “Delegados de Petro nos pidieron acusar a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras”: Mancuso sobre el ‘Pacto de Valledupar’

Sin embargo, la coincidencia señalada por el exministro no demuestra que el retiro haya obedecido a una instrucción presidencial o a una represalia por sus declaraciones. El choque entre ambos comenzó después de que De la Espriella reaccionara a la controversia por las reuniones que funcionarios del gobierno de Gustavo Petro sostuvieron con antiguos jefes paramilitares. El mandatario compartió un video en el que aparecían Benedetti y la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, explicando esos encuentros. En ese contexto, el presidente lanzó un señalamiento contra el exministro: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”. La expresión provocó la respuesta de Benedetti (exministro que además llevaba meses fuera del ojo público), quien cuestionó que el jefe de Estado utilizara ese lenguaje y recordó que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades de los ciudadanos.

El exfuncionario también anunció que interpondría acciones legales para defender su buen nombre y sostuvo que las palabras del presidente constituían un señalamiento que podía ponerlo en riesgo. Horas después, al denunciar el retiro de la protección, insistió en esa advertencia: “No en vano dije hace unos minutos que lo hago responsable de cualquier cosa que suceda a mí o a mi familia”. La denuncia plantea preguntas sobre qué evaluación sustentó el retiro, cuál es el estado de los recursos mencionados por Benedetti y qué medidas se contemplaron para su núcleo familiar. Esos puntos requieren la versión oficial y los documentos de la decisión. Le recomendamos leer: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”: Abelardo arremete contra Benedetti, perdido hace meses

De “somos buenos amigos” al enfrentamiento público

Pero resulta que el enfrentamiento marca un viraje frente a lo que De la Espriella decía de Benedetti años atrás. En una entrevista con Patricia Pardo para el programa Confesiones, el hoy presidente reconoció la cercanía que tenían: “Somos buenos amigos, soy buen amigo de Armando y lo aprecio”. Hoy, esa relación está atravesada por los señalamientos del mandatario y la respuesta del exministro. De esa amistad, según las declaraciones cruzadas, ya no quedaría mucho. Mas ahora, tras la decisión de quitarle el esquema de seguridad al exministro. Lea también: Gobierno de De la Espriella le retira a Mancuso su designación como gestor de paz

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