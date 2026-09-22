Emergencia económica por El Niño: Gobierno anuncia medidas para aliviar deudas del campo

El Gobierno prepara una nueva declaratoria de emergencia económica por los efectos del fenómeno de El Niño, una medida con la que busca atender las dificultades financieras que enfrentan productores agropecuarios y habilitar mecanismos para aliviar sus obligaciones. El anuncio fue hecho por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien señaló que la propuesta será llevada al Consejo de Ministros y que, de acuerdo con lo anunciado, la declaratoria podría concretarse el próximo lunes 28 de septiembre. “Se va a llevar a Consejo de Ministros la propuesta para aprobación del señor Presidente”, explicó Dangond. Posteriormente, en la Comisión Quinta del Senado, afirmó que la emergencia se declararía para “poder actuar rápidamente” frente a los efectos del fenómeno climático.

La medida se tramitaría bajo el artículo 215 de la Constitución, que permite declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica cuando se presenten hechos que alteren o amenacen de manera grave el orden económico, social o ecológico. Conozca: Incendio en Villa de Leyva estaría controlado en 75%, pero emergencia golpea a la naturaleza y el turismo Uno de los principales objetivos de la eventual emergencia es facilitar un alivio financiero para los productores afectados. Dangond explicó que, con la declaratoria, la Superintendencia Financiera podría habilitar mecanismos para que los bancos congelen durante tres o cuatro meses el pago de determinadas obligaciones, sin que los productores sean reportados negativamente por esa situación. El Ministerio de Agricultura también trabaja en el reperfilamiento de la cartera de siete sectores agropecuarios, con la intención de ampliar los plazos y reducir el valor de las amortizaciones. Según el ministro, estos sectores tienen una cartera cercana a $55 billones y generan alrededor de US$11.000 millones en exportaciones al año. La propuesta contempla llevar parte de esas obligaciones a plazos de dos años. “Cuando tú mandas una cartera a dos años, baja inmediatamente la amortización y el pago de la deuda”, afirmó. Entre las actividades mencionadas por Dangond están flores, caña, café, cacao, palma, aguacate, cítricos, pasifloras y tilapia. En el caso de las flores y la tilapia, señaló que existen presiones adicionales relacionadas con los aranceles de exportación hacia Estados Unidos, los costos laborales y la tasa de cambio.

Otras medidas para el sector agricola

El ministro también se refirió a las devoluciones del IVA para los sectores agroexportadores. Según explicó, la DIAN estaría reduciendo los tiempos de devolución, que antes podían tardar entre dos y tres meses y ahora estarían alrededor de un mes. La intención es mejorar el flujo de caja de los productores. Otro de los problemas señalados por Dangond son los costos asociados a la importación de fertilizantes. Según explicó, una parte importante de estos productos ingresa por Buenaventura y los tiempos de espera de los buques pueden generar costos de fondeo de alrededor de US$30.000 diarios. Frente a esto, el Gobierno trabaja en la habilitación de instalaciones de Almagrario para el manejo de carga a granel de productos agropecuarios. Dangond también anunció cambios en la planificación de cultivos y en el acceso a incentivos. Entre los proyectos mencionó la siembra de 400.000 hectáreas de soya en la Altillanura durante el primer semestre y otras 400.000 de maíz durante el segundo. Además, planteó créditos rurales con plazos más largos, de 10 o 15 años, de acuerdo con los ciclos productivos del campo. La eventual emergencia se sumaría a las medidas que el Gobierno ha venido anunciando para atender las afectaciones del fenómeno de El Niño y aliviar las condiciones financieras de los productores agropecuarios. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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