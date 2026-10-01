Fuerte aguacero causa caos en Medellín: hay árboles caídos y cortes de energía

Las lluvias registradas en la tarde de este jueves 1 de octubre en diferentes sectores del Valle de Aburrá estuvieron acompañadas de caída de granizo y aumentos en el nivel de quebradas, según los reportes del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata).

Uno de los principales llamados de atención estuvo relacionado con las quebradas La Guayabala y Altavista.

El Siata reportó un aumento del nivel de la quebrada La Guayabala, a la altura del barrio Diego Echavarría, en Medellín. El afluente fue ubicado en nivel de riesgo naranja.

Una situación similar se presentó en la quebrada Altavista, en el sector del barrio Fátima, donde también se registró un aumento del nivel hasta alcanzar riesgo naranja.

La tormenta estuvo tan fuerte que también estuvo acompañada por granizo sólido y blando. Así lo reportó la estación ubicada en la Torre SIATA, de la comuna 11, Laureles, en Medellín.

Los reportes del Siata también señalaron lluvias entre Medellín, Bello y Copacabana.

En Medellín se registraron los mayores acumulados de agua lluvia con hasta 8 milímetros de lluvia. También se presentaron precipitaciones en los límites entre Medellín y Bello, donde el acumulado máximo reportado fue de 1 milímetro. En Copacabana, los registros alcanzaron hasta 6 milímetros de lluvia.

Los fuertes aguaceros han causado varias emergencias en la ciudad, entre ellas se cuentan por lo menos la caída de dos árboles. Los organismos de socorro están atendiendo estos y otros sucesos. Por ello por ahora no hay balance de afectaciones.