¿El noruego amargado? Hincha de Noruega se niega a hacer la celebración del remo vikingo: “ni siquiera si somos campeones”

La Selección de Noruega ha atraído la mirada del mundo por su juego en la cancha donde ha dejado en el camino a selecciones como Costa de Marfil y Brasil, además de haber pasado segundo en un grupo donde estaba Francia y Senegal. También, fuera de la cancha, su peculiar celebración del remo vikingo llama la atención desde las graderías.
Pese a que cada vez que las cámaras captan a casi toda la hinchada nórdica haciendo este festejo, hay un aficionado que en medio de la multitud resalta porque no se une a dicha celebración. El seguidor noruego ya ha sido identificado por cadenas de su país y medios internacionales como aquel diferente que no rema junto a la “mancha vikinga”.