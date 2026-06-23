¿De dónde viene el “remo vikingo”, la mítica celebración de la Selección de Noruega que le da la vuelta al mundo?

Hace más de diez siglos los barcos vikingos conquistaron el mundo. Los pueblos nórdicos construyeron, entre los siglos VIII y XI después de Cristo, unas embarcaciones de madera, con una forma alargada, estrecha, que tenía una cabeza de dragón tallada en una de sus puntas para meter miedo a sus rivales, y con eso llevaron su cultura a una parte del planeta. A la embarcación la llamaron Drakkar. De acuerdo con la información disponible, la palabra venía de dreki, que en noruego antiguo significaba dragón. Sí: los míticos vikingos eran respaldados por esa criatura mitológica que inspiraba mucho respeto.

Tanto motivaron los dragones a los vikingos que sus cascos, conocidos en todo el mundo tantos años después de que se utilizaran, tenían dos cuernos grandes pegados en cada lado. Quienes los usaban, por lo general, cumplían la labor de remeros cuando iban en los barcos y no estaban luchando en guerras.

¿De dónde viene el festejo mítico?

En Noruega, los barcos son símbolos de poder. También un motivo de orgullo: representan valentía, herencia cultural, la expansión que tuvieron por el mundo y que los llevó a ser la base de ciudades como Dublín, en Irlanda, o la región francesa de Normandía.

Por eso, en su momento los reyes eran enterrados dentro de una embarcación. Ese es el motivo por el cual aún conservan esos elementos de su cultura en museos y tratan de que el mundo la conozca, según dice en el portal web visitnorway (visita Noruega, en Español). En la cultura nórdica, los remeros de los barcos eran importantes porque, con su esfuerzo, llevaban a que las embarcaciones se movieran en el mar a velocidades de entre 27 y 31 kilómetros por hora.

Por eso, son muy queridos. Ese es el motivo por el cual, desde hace un tiempo, los hinchas de la Selección de Noruega empezaron a hacerles un homenaje en las tribunas después de ganar un partido. El festejo es sencillo: tocan un tambor, como se hacía en los barcos, y las personas, sentadas unas junto a otras, hacen la mímica de empujar un remo, como se hacía en los barcos para que andaran. La celebración, que se ha visto en todos los estadios de Norteamérica 2026 –incluso en las calles del Times Square de Nueva York–, le ha dado la vuelta al mundo y fue hecha por los futbolistas que representan al país en la Copa del Mundo después de la victoria 3-2 contra Senegal, que los clasificó a 16avos de final.

¿Por qué Haaland es un defensor de la cultura Vikinga?

Uno de los futbolistas que se vio más contento durante e festejo, conocido como “remo vikingo” fue Erling Haaland. El delantero del Manchester City, que suma 4 goles en los dos partidos que ha jugado en el Mundial de Norteamérica, es uno de los promotores de la cultura de su país. En marzo de este año, el atacante pagó 116.000 euros por el libro Heimskringla, escrito por Snorri Sturluson, que narra las historias mediavales de los vikingos noruegos. Para él, es un orgullo jugar con la camiseta de su país, con el que sueña hacer un buen mundial, pero no tiene peso encima.

“¿Expectativas? Clasificarnos al Mundial por primera vez en 28 años y superar la fase de grupos, sí. Ganar el Mundial, absolutamente no”, expresó con crudeza el delantero en Nueva Jersey.