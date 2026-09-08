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2026-09-08 12:23:7
EN VIDEO: Karol G cantó ‘Mi ex tenía razón’, ¿con vainazo para Feid?
hace 46 minutos
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