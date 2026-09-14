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Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
jueves
3 y 6
3 y 6
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Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
miercoles
0 y 2
0 y 2
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
martes
1 y 4
1 y 4
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Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
domingo
no
no
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sabado
no
no
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2026-09-14 16:49:17
EN VIVO | El Periódico de Mañana
Juan Diego Ortiz Jiménez
Metro
hace 14 minutos
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