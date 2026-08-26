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En vivo | Así forma Atlético Nacional para el duelo ante el Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

El verde suma seis puntos en la tabla de posiciones y tiene tres juegos aplazados, dos en casa y uno como visitante.

  • Jorman Campuzano lidera el medio campo de Atlético Nacional para el duelo ante Deportivo Cali en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Jorman Campuzano lidera el medio campo de Atlético Nacional para el duelo ante Deportivo Cali en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 minutos
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El técnico Lucas González hizo varias modificaciones en la nómina titular que enfrentará al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot, este miércoles.

El verde formará con Franco Armani, Néider Parra, Wílliam Tesillo, Samuel Velásquez, Andrés Román; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Nacional, que viene de ganar 1-2 en su visita a Fortaleza, espera seguir en racha positiva y, sobre todo, que los cambios le sirvan al técnico González para que el equipo, desde el primer minuto, deje una buena imagen.

El Rey de Copas suma seis puntos en la tabla producto de dos victorias y una derrota, y tiene pendientes tres duelos de la Liga BetPlay, en casa ante Santa Fe y Junior y en condición de visitante contra Chicó.

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