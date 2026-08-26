En vivo | Así forma Atlético Nacional para el duelo ante el Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

El técnico Lucas González hizo varias modificaciones en la nómina titular que enfrentará al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot, este miércoles.

El verde formará con Franco Armani, Néider Parra, Wílliam Tesillo, Samuel Velásquez, Andrés Román; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Nacional, que viene de ganar 1-2 en su visita a Fortaleza, espera seguir en racha positiva y, sobre todo, que los cambios le sirvan al técnico González para que el equipo, desde el primer minuto, deje una buena imagen.

El Rey de Copas suma seis puntos en la tabla producto de dos victorias y una derrota, y tiene pendientes tres duelos de la Liga BetPlay, en casa ante Santa Fe y Junior y en condición de visitante contra Chicó.