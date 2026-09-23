“Queremos ganarlo todo”: Sebastián Arango, presidente de Nacional, habla de Nike, James y la ambición del club

“Más allá de llamarlo una ruptura, pienso que es una decisión institucional de no continuar o de no renovar el contrato que teníamos hace 14 años con Nike. Esto obedece a una visión muy clara: primero, seguir acercando nuestra relación con el hincha y hacer mucho más asequibles las prendas para nuestra hinchada, para que muchos más hinchas se puedan vestir con la indumentaria oficial de Atlético Nacional. Segundo, tenemos un compromiso de país de apoyar la industria colombiana. Colombia es un país textilero reconocido a nivel mundial por la calidad y el diseño de sus productos y el equipo más grande de este país considera que debe apoyar permanentemente las iniciativas de generación de empleo y de enaltecer la calidad textilera de Colombia. También está la posibilidad de tener mucha más flexibilidad en la producción de nuestras prendas, desde el tipo de tela que queramos utilizar hasta el diseño que queramos implementar. Queremos ser mucho más versátiles en fechas especiales, como el próximo año, cuando estaremos cumpliendo 80 años”.

Atlético Nacional atraviesa una etapa de importantes decisiones institucionales y deportivas. El club antioqueño cerrará en diciembre su vínculo de 14 años con Nike y prepara una nueva etapa con indumentaria propia, mientras en el plano deportivo busca consolidar una nómina competitiva que tiene como gran figura a James Rodríguez. En entrevista con EL COLOMBIANO, el presidente Sebastián Arango Botero explica las razones detrás de estos cambios, habla de la estrategia para generar mayores recursos y revela la ambición que tiene la institución de cara a los próximos años.

¿Qué le garantiza Nacional a los hinchas sobre la calidad de la nueva indumentaria?

“Lo más importante que queremos que el hincha entienda es que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos estar a un nivel inferior desde el punto de vista del diseño, de la calidad, de la tecnología, de las telas y de la disponibilidad de las prendas. Queremos de verdad hacerlo sentir orgulloso y que Nacional cada día sea mucho más cotidiano y esté más cerca de su hinchada”.

¿La nueva camiseta tendrá un precio más accesible para los hinchas?

“Para nosotros uno de los temas que tenemos muy identificados como barrera de entrada de nuestros hinchas a los productos oficiales de la indumentaria del club es el precio, definitivamente. Cualquier beneficio en precio que nosotros logremos a partir de la producción de nuestra propia indumentaria se lo vamos a trasladar directamente al hincha. Queremos que muchos más hinchas porten la camiseta original de Atlético Nacional y que entiendan que hacerlo es hacer parte también de esa intención de grandeza de Atlético Nacional”.

¿La producción de la propia indumentaria busca también generar mayores recursos para invertir en la plantilla?

“Todo ese espíritu comercial del cual nosotros hemos hablado se hace pensando precisamente en seguir engrandeciendo la historia de Nacional, no en un tema exclusivamente de retail, sino obviamente en lo que a todos nos interesa más, que es el fútbol. La nómina que tenemos hoy es producto de poder tomar decisiones complejas desde el punto de vista comercial para generar más recursos que sean reinvertidos en Atlético Nacional. Este es un club en el que todos los ingresos que logre generar son reinvertidos en el propio club. Lo que nosotros logremos producto de la venta de camisetas, de productos licenciados, de mejores negociaciones con patrocinadores, de la carrera atlética, de la película o de vender productos de la vida cotidiana a nuestros hinchas, se hace con el objetivo de transformarles la vida a las personas que hacen parte de Atlético Nacional y de reinvertir esos recursos en la nómina para buscar ganar todo”.

¿Cómo evalúa el mercado de fichajes que realizó Nacional, especialmente con la llegada de James Rodríguez?

“Una de las grandes satisfacciones que yo tengo hoy es que parte de un mensaje que venimos dando hace ya casi dos años: queremos tener la mejor nómina de este país. Siento que el hincha hoy lo entiende de esa manera y lo entiende no solamente producto de este mercado de pases, sino que gracias a ese mercado de pases y obviamente la cereza del postre, que es James, la gente le empezó a dar mucho más valor a la nómina que tiene Atlético Nacional. Esa será nuestra obsesión, nuestra obligación y nuestra ambición permanente: tener la mejor nómina en Atlético Nacional”.

¿Las decisiones de contratación dependen directamente de los técnicos o son institucionales?

“Las decisiones de las contrataciones son institucionales. Cuando digo que son institucionales no es que dependan exclusivamente del presidente. En ese buen gobierno que hablamos siempre que tiene Atlético Nacional se toman con una visión institucional de cómo queremos que Nacional sea reconocido por su juego, por el perfil de jugadores que tiene y por cómo queremos que los jugadores que lleguen entren también a complementar y ayudar a madurar a esas jóvenes promesas que vienen saliendo de Atlético Nacional. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar los directores técnicos que se acomoden a ese perfil y a esa intención de juego y es lo que hemos querido hacer con cada una de las decisiones que hemos tomado”.

¿Qué papel tuvo Lucas González en la consolidación de jugadores como Edwin Cardona y Samuel Velásquez?

“Una gran virtud que tiene este cuerpo técnico en cabeza de Lucas es valorar lo que se tiene. Atlético Nacional tiene la mejor nómina de este país y hay que tener la capacidad de potenciar talentos y jugadores que quizá no estaban en su mejor nivel y llevarlos a ese mejor nivel. En el caso de Samuel, verlo convocado a la Selección Colombia y lo que está pasando con la nómina respalda esa decisión que tomamos en conjunto de tener un cuerpo técnico de estas características, que entienda muy bien lo que es Atlético Nacional y la obligación que tiene el cuerpo técnico que esté acá”.

¿La llegada de James Rodríguez aumenta la presión para conseguir el título?

“Una presión permanente, pero que se lleva a lo positivo para acercarnos mucho más a esa ambición. Es una ambición sensata, pero que siempre estará en Atlético Nacional esa responsabilidad, independiente de la nómina. Por eso nosotros, desde la parte directiva, tenemos la obligación de poner a disposición de las diferentes áreas todos los recursos necesarios para que Nacional responda como está obligado en cada uno de los frentes”.

¿Qué tan compleja fue la negociación para conseguir la llegada de James Rodríguez?

“Tenemos un equipo directivo del más alto nivel y unos accionistas que quieren lo mejor para este club y que también fueron fundamentales en esa negociación con James. Existía una relación personal desde hace tiempo que permitió que, desde hace muchos años, James conociera las bondades que tiene Atlético Nacional. Creo que eso permitió que la conversación se desarrollara de una manera mucho más tranquila y abierta y nos permitiera identificar cuáles eran esos factores que iban a hacer que Atlético Nacional fuera muy atractivo para James, a quien no le faltan ofertas a nivel internacional. Aquí también hay que agradecer a los accionistas y a James por creer en nosotros. Lo que nosotros ofrecimos fue esa intención de querer ganarlo todo, esa intención de gloria, de cariño y de reconocimiento, que hace clic perfectamente con la manera de pensar de James. También hubo un tema de familia, con quien hoy él puede compartir con sus hijos que viven aquí en Medellín. Fueron una cantidad de ingredientes que no fueron económicos”.