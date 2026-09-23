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Lulo Bank inicia nueva guerra de tasas, eleva la rentabilidad de sus ahorros hasta el 10%

Lulo Bank elevó las tasas de sus Bolsillos hasta 10% E.A., una oferta que intensifica la competencia por el ahorro de los colombianos.

  • Lulo Bank elevó las tasas de sus Bolsillos hasta 10% E.A. para clientes PRO, en una competencia por atraer el ahorro de los colombianos. FOTO: Cortesía.
    Lulo Bank elevó las tasas de sus Bolsillos hasta 10% E.A. para clientes PRO, en una competencia por atraer el ahorro de los colombianos. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 44 minutos
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Lulo Bank elevó la rentabilidad de sus bolsillos, la funcionalidad de su cuenta que permite separar el dinero según las metas de cada usuario, y ahora ofrece hasta 10% efectivo anual (E.A.) para clientes Lulo PRO.

El ajuste, vigente desde el 10 de septiembre, se produce en un contexto de tasas de interés elevadas y una inflación al alza. Actualmente, la tasa de política monetaria del Banco de la República se ubica en el 12% desde el pasado mes de julio —tras un incremento de 75 puntos básicos— y la inflación anual pasó del 6,03% en julio al 6,24% en agosto, el dato más alto registrado por el Dane desde julio de 2024.

Asimismo, con el reciente movimiento, la tasa de los Bolsillos Flex para usuarios estándar se fija en un 9,50% E.A., lo que significa que los ahorradores obtienen un rendimiento que se ubica 3,26 puntos porcentuales por encima de la inflación anual.

Conozca más: CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A.

Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, explicó la motivación detrás de esta escalada en los rendimientos. “Subimos las tasas porque cada vez más colombianos buscan herramientas que les permitan organizar su plata y, al mismo tiempo, hacerla crecer”.

Para Giraldo, el compromiso del sector fintech debe enfocarse en premiar el hábito del usuario. “Si la gente está ahorrando más, lo que corresponde es que esa plata le rinda más. A mayor competencia, mayor innovación y mejores propuestas de valor para los usuarios”.

Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.
Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Cómo quedan las tasas de los Bolsillos de Lulo Bank

El aumento alcanza tanto los Bolsillos Flex como los Programados, aunque la rentabilidad depende del tipo de cliente y del plazo escogido.

Por ejemplo, los usuarios estándar de la plataforma presenciaron el salto más pronunciado, su Bolsillo Flex escaló de un 7,50% a un 9,50% efectivo anual (E.A.). En este mismo segmento, las modalidades de Bolsillos Programados a 60 y 90 días también se unificaron en una tasa del 9,50% E.A., tras registrar incrementos de 1,50 y 1,00 puntos, respectivamente.

Por su parte, los clientes de la categoría Lulo PRO alcanzaron el techo del doble dígito en todas sus herramientas de ahorro. Así, el Bolsillo Flex para este grupo subió 0,75 puntos a 10 % E.A., misma rentabilidad que ahora tienen los Bolsillos Programados a 60 y 90 días, los cuales experimentaron ajustes al alza de 0,50 y 0,25 puntos porcentuales frente a las tasas que venían manejando.

¿Cómo funcionan los bolsillos y el segmento Lulo PRO?

Para entender el efecto de la nueva tasa, un ahorro de $1 millón mantenido durante un año completo, sin retiros ni cambios en la rentabilidad, generaría aproximadamente $100.000 de intereses antes de impuestos, bajo una tasa efectiva anual del 10%.

En el caso de una tasa de 9,50 % E.A., el rendimiento sería de unos $95.000 por cada $1 millón durante un año, bajo las mismas condiciones.

Cabe aclarar que los bolsillos no son un producto financiero independiente, sino una funcionalidad integrada directamente en la Lulo cuenta, diseñada para separar el dinero según las metas de cada usuario.

Y existen dos dinámicas de uso. Por un lado, los Bolsillos Flex, que no requieren saldo inicial y permiten abrir hasta 10 de forma simultánea. Estos pagan sus rendimientos en los primeros días de cada mes, calculados sobre el saldo promedio del mes anterior.

Por otro lado, los Bolsillos Programados admiten hasta cinco simultáneos y están pensados para plazos de 60 o 90 días, entregando la remuneración al final del periodo. Una gran ventaja es que el dinero no queda bloqueado; si un usuario necesita retirarlo antes del vencimiento, simplemente deja de percibir la tasa especial del bolsillo y se le aplica la rentabilidad base de la Lulo cuenta.

Lulo también aclara que las tasas más altas corresponden a los clientes Lulo PRO. Este segmento no tiene membresía ni costo, se accede trayendo la cuenta principal o la cuenta de nómina a Lulo Bank, y reúne una oferta completa para quienes reciben allí su sueldo, con libranza 100% digital, mejores condiciones en crédito y la opción de nómina protegida, un seguro que, según los términos de la póliza, entrega el sueldo a los beneficiarios hasta por $15 millones.

“Queremos que nuestros clientes encuentren en los Bolsillos una alternativa sencilla, flexible y competitiva para alcanzar sus metas”, dijo Giraldo, recordando que esta herramienta es solo una pieza dentro de un portafolio integral que permite manejar, ahorrar, financiarse y protegerse desde el celular. Dicho ecosistema abarca hoy desde una cuenta remunerada y CDT digitales a partir de $100.000, hasta tarjetas de crédito y débito digitales, créditos de libre destino y la compra del SOAT.

Entérese: Lulo Bank: el pionero digital que redefine la relación de los colombianos con su dinero

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