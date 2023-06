“Para mí creo que ya tiene los números para poder estar en el Tour de Francia, pero no como jefe de filas. Siento que su proceso de recuperación está terminando, pero también que aún le falta estar junto a los grandes como Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Jonas Vingegaard. Puede ayudar a otros compañeros y desequilibrar la carrera”, comentó Saldarriaga, al hablar del factor que pondría en duda su participación en el exigente Tour: no haber tomado la partida en dos años en una carrera de tres semanas.

“Si al Tour va con el compromiso de adaptarse y volver a sentir lo que es una competencia de 21 días, sería extraordinario, de lo contrario pienso que la Vuelta a España sería una buena alternativa para él”.

“Lo que haga es ganancia”

Julio Roberto Gómez, dirigente deportivo, manifiesta que lo fundamental con Bernal es que se respete su proceso de retorno a la alta competencia después de los obstáculos que ha superado. Recuerda que es un milagro que esté vivo, que tenga movilidad y por último que pueda competir, ya que las tres estuvieron en riesgo.

“Pienso que lo que haga es ganancia, y que dentro de su plan no hay que acelerar nada. Si va el Tour para mirar cómo se siente, cómo afrontaría una carrera de tres semanas, sería estupendo. Lo que no tiene sentido es que todos nos ilusionemos creyendo que lo tiene que ganar; al contrario, con que lo termine y le sirva de elementos a todo el equipo de trabajo del Ineos con miras a la Vuelta a España o temporada siguiente ya es un logro”.

Mientras que Bernal, en pleno Dauphiné, declaró: “Estoy sorprendido por haber estado con los de arriba. Puede que me haya faltado un poco de confianza porque me sentí bien, pero cuando empezaron los ataques me dio un poco de miedo responder. No esperaba estar al frente, así que... creo que todo es nuevo para mí. Estoy contento con mi desempeño hasta ahora”.