Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

A diferencia de Bogotá, Medellín sí tendrá fútbol: el Atanasio está impecable para el clásico entre Nacional y DIM

El Atanasio Girardot está listo para el clásico entre Atlético Nacional y Medellín, pese a la realización del festival EDC durante el fin de semana. El Inder confirmó que la cancha se encuentra en óptimas condiciones para el duelo de este miércoles por la Copa BetPlay.

  • La cancha del Atanasio Girardot se encuentra en perfecto estado para el clásico entre Nacional y DIM. FOTO CORTESÍA INDER
    La cancha del Atanasio Girardot se encuentra en perfecto estado para el clásico entre Nacional y DIM. FOTO CORTESÍA INDER
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 25 minutos
bookmark

Mientras en Bogotá tuvieron que cancelar partidos de Millonarios y Santa Fe tras el concierto de BTS en El Campín, en Medellín el estadio Atanasio Girardot está en condiciones para recibir el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, programado para este miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m., por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

El escenario deportivo superó las labores de mantenimiento y alistamiento posteriores al festival de música electrónica EDC, que se llevó a cabo durante el fin de semana. La Alcaldía de Medellín, a través del Inder, adelantó diferentes trabajos para garantizar que la cancha estuviera en óptimas condiciones para uno de los partidos más importantes del fútbol antioqueño.

La principal atención estuvo puesta en el césped, que después del evento musical recibió trabajos de recuperación y manejo agronómico. Las labores incluyeron corte de la grama, aireación, aplicación de nutrientes y acciones preventivas para controlar posibles fitopatógenos.

Además, se realizaron inspecciones técnicas para evaluar la uniformidad del terreno, la tracción, la rodadura y el rebote del balón. También se revisaron las condiciones generales del césped y el sistema de drenaje, con el objetivo de comprobar que la superficie respondiera adecuadamente a las exigencias del encuentro.

El Atanasio, listo para el clásico

El director del Inder, Eduardo Silva Meluk, entregó un parte de tranquilidad sobre el estado del escenario y destacó las condiciones en las que el promotor hizo entrega del estadio después del festival.

“El promotor del evento nos entregó el estadio en perfectas condiciones, tenemos una cancha impecable para tener un partidazo el día de hoy. Lo vamos a disfrutar, un estadio espectacular, la grama está perfecta para el juego. Nuevamente nuestra cancha impecable para un día del fútbol de los antioqueños”, manifestó el funcionario.

Mientras la cancha principal ya está preparada para el compromiso, en otros espacios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot continúa el desmontaje de la infraestructura utilizada durante el evento musical.

Este proceso se desarrolla bajo medidas de protección para evitar afectaciones en los escenarios. Entre ellas están la distribución de cargas, la delimitación de las zonas de trabajo, el control de las rutas de tránsito y la restricción de la circulación innecesaria de vehículos, maquinaria y personal.

Asimismo, se adelantan inspecciones periódicas de las superficies intervenidas para determinar si necesitan trabajos adicionales de recuperación.

La Administración Distrital busca preservar la infraestructura deportiva y garantizar que los escenarios continúen disponibles para entrenamientos, competencias y otras actividades de la ciudadanía.

De esta manera, el Atanasio Girardot se reporta listo para el duelo entre verdes y rojos, que definirán su continuidad en la Copa BetPlay en un clásico de eliminación directa. A diferencia de lo ocurrido en El Campín, donde los compromisos de los equipos bogotanos se vieron afectados después del concierto de BTS, en Medellín los trabajos de mantenimiento y revisión permitieron preparar el estadio para una nueva jornada de fútbol.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora se juega el clásico entre Atlético Nacional y Medellín?
El partido se disputará este miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, por los cuartos de final de la Copa BetPlay.
¿Cómo quedó la cancha del Atanasio Girardot después del festival EDC?
El Inder confirmó que el terreno está en óptimas condiciones. Se realizaron trabajos de corte y aireación del césped, aplicación de nutrientes e inspecciones técnicas para verificar la tracción, la rodadura y el rebote del balón, además del sistema de drenaje.
¿Qué dijo el director del Inder sobre el estado del estadio?
Eduardo Silva Meluk aseguró que el promotor entregó el escenario en perfectas condiciones y destacó que la grama está impecable para recibir el clásico entre los dos equipos antioqueños.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form