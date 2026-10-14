Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Video | Ricardo Arjona le regaló un carro al taxista que inspiró su famosa canción Historia de taxi

Le dicen Pocho y, además de inspirar la canción, trabajó en 12 giras de Ricardo Arjona como escenógrafo. Esta es su historia.

  • Ricardo Arjona, Pocho y el volskwagen amarillo que el taxista recibió como regalo. FOTOS @ricardoarjona
    Ricardo Arjona, Pocho y el volskwagen amarillo que el taxista recibió como regalo. FOTOS @ricardoarjona
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 8 horas
bookmark

Ricardo Arjona sigue de gira y ahora está en un país que, literalmente, le cambió la vida: México. Con su gira Lo que el seco no dijo visitará más de 15 ciudades de ese país.

México inspiró muchas de las canciones que lo hicieron conocido en América Latina, como Mujeres, Quién Diría, Animal Nocturno e Historia de taxi.

Justo, el guatemalteco quiso retribuir a quien inspiró esa canción, al taxista Pocho, quien hace varias décadas lo recogió en el aeropuerto y le recomendó hospedarse en el Hotel Pisa, ubicado en la avenida Insurgentes, cerca del Monumento a la Revolución.

En un relato que recogió la revista Quién, contaron que durante aquel trayecto, el taxista le hizo una petición que el músico recordaría tiempo después.

“Cuando estaba bajando, bajando las maletas, me dijo: ‘Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas’”, dijo Arjona. Aquella conversación quedó ligada a la creación de Historia de taxi, tema que con el tiempo se convirtió en uno de los más reconocidos de su repertorio. Ahora Arjona reconoció la importancia de Pocho en su carrera y le acaba de regalar un carro amarillo.

Así fue el momento del regalo

Ricardo Arjona se encontró con Pocho en una de las tantas calles que recorrieron en años anteriores: “te voy a decir por qué estamos aquí”, le dice Arjona al taxista.

Y continúa contándole que siempre para ellos llegar a México es una celebración: “para nosotros vos sos una celebración”.

El video comparte esas primeras fotos de Pocho como taxista y Arjona cuenta cómo lo paró justo en esa esquina: “ahí te conocí, se hizo escenógrafo mío por 8 giras”, dice, le reconfirmó Pocho.

Arjona le confirmó que querían hacerle un homenaje y le regaló un vehículo, un Volkswagen Beetle de color amarillo con un moño rojo. La alegría de Pocho fue inmediata y hasta se fueron a dar una vuelta. En el camino le agradeció a Arjona todo lo que el artista hizo por él y luego llamó a su hijo para que le ayudara a llevarse el carro: “Me regaló un carro, Ricardo”, le dijo en medio de los aplausos.

“Otra historia de taxi.
Quizás la mas bella.
Cosas que pasan”, escribió Arjona.

¿Cómo va la gira de Ricardo Arjona?

Esta gira comenzó en noviembre de 2025 en Guatemala, país natal de Ricardo Arjona, y ha llegado a países como Colombia (con presentaciones en Bogotá y Medellín en julio y agosto de 2026) y Centroamérica. También pasó por Estados Unidos y Puerto Rico.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En México irá con shows desde noviembre y hasta diciembre de 2026 (visitando ciudades como Mérida, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y cerrando el 20 de diciembre en el Estadio Banorte en Ciudad de México).

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Pocho y por qué Ricardo Arjona le regaló un carro?
Es un taxista que el cantante guatemalteco conoció en Ciudad de México en sus primeros años como artista y quien inspiró la canción Historia de Taxi. Arjona le regaló un carro por agradecimiento a tantos años de trabajo con él.
¿En qué trabajó Pocho con Ricardo Arjona?
Pocho se convirtió en escenógrafo del artista y siempre estuvo pendiente de toda la escenografía de doce giras.
¿Cómo sigue la gira de Arjona en México?
El artista se presentará en más de 15 conciertos en varias ciudades mexicanas desde el mes de noviembre.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form