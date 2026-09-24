¡Alerta! Delincuentes están clonando el número oficial de los bancos para que aparezca en la pantalla de la víctima; vea cómo protegerse

Una modalidad de estafa ha estado circulando en el país, por lo que las autoridades ya están alertas para dar con el paradero de los responsables de estos delitos. De acuerdo con el Banco de Bogotá, delincuentes estarían llamando a sus clientes para pedirles claves o datos de sus cuentas con el fin de despojarlos de su dinero. Lea también: Estafas con voz clonada por IA: qué es un deepfake de voz y cómo proteger a su familia Lo más grave del asunto es que estarían utilizando el vishing, un tipo de estafa en la que se suplanta la identidad de empresas o instituciones por medio de llamadas telefónicas.

Esto quiere decir que los delincuentes llaman a las víctimas utilizando un número que aparece como si fuera del Banco de Bogotá, además de hacerse pasar por empleados de la entidad. Entérese: El botón PSE rompió récord, superó las 90 millones de transacciones en un solo mes Durante la llamada, les dicen a los clientes que supuestamente se detectó una transacción sospechosa o que hay un problema con la cuenta, por lo que necesitan verificar sus datos. En ese momento, intentan obtener de manera engañosa las claves y otra información personal, o incluso inducirlos a ingresar a enlaces fraudulentos. Según el estudio de Tendencias de Fraude de TransUnion, con cierre al primer semestre de 2026, el 25 % de quienes afirmaron haber perdido dinero a causa de un fraude señaló que estuvo relacionado con el vishing.

El Banco de Bogotá recomienda a sus usuarios lo siguiente:

1. Rechazar cualquier llamada de los números de atención, pues estos, usualmente, solo sirven para recibir llamadas, no para realizarlas. 2. No compartir claves, contraseñas o códigos de seguridad. Ninguno de estos será solicitado por este tipo de canales. 3. No ingresar a enlaces enviados por SMS o WhatsApp como resultado de una llamada sospechosa. Si reconoce algún caso en el que esté siendo víctima de una estafa, comuníquese de inmediato con la línea única 123 o con los números telefónicos oficiales de la entidad bancaria para verificar la veracidad de la llamada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas