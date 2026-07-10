¿Puede Abelardo de la Espriella posesionarse en una guarnición militar? Esto dice la ley

A menos de un mes para que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente para el período 2026-2030, una polémica sobre el lugar de la ceremonia ha surgido, pues el abogado ha mencionado su intención de iniciar su mandato desde una guarnición militar.
Desde Cúcuta, Norte de Santander, De la Espriella anunció que no quería una ceremonia de posesión tradicional. “Hermano, vamos a hacerlo de una manera diferente, como nunca se ha hecho, en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria: policías y soldados”, expresó ante los medios.
Una vez mencionado esto, se conoció una respuesta de Presidencia a través de una carta en donde le indican al mandatario electo que esto no es posible. En la misiva revelada por Caracol Radio mencionan el artículo 9 de la Ley 5 de 1992 y nombran que “la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso de la República reunido en el Capitolio Nacional”.
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