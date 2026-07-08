De ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ a alias Alfred: los cabecillas a los que De la Espriella les dio un ultimátum para que se sometan

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto desde una base militar, como él mismo lo anunció recientemente.
De cara al inicio de su gobierno, ha reiterado que varios cabecillas de grupos armados ilegales serán declarados objetivos militares y que tienen desde ya el plazo de un mes para someterse a la justicia.
Ese mensaje lo reforzó este miércoles durante el primer empalme territorial en Norte de Santander, donde lanzó una advertencia directa a los principales jefes de estructuras armadas que operan en el país.
“Aprovecho los micrófonos de los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre; tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, aseguró De la Espriella.
Lea también: De la Espriella declaró objetivo militar a dos cabecillas del Catatumbo y les dio un mes para entregarse, ¿quiénes son?
Sin embargo, esa advertencia no se ha limitado solo a esos dos comandantes subversivos.
Desde la campaña presidencial y ahora como mandatario electo, De la Espriella ha mencionado a varios jefes de grupos armados ilegales que, según afirmó, serán prioridad para su administración.
En el caso de las disidencias de las Farc, ha señalado a alias Calarcá, Iván Mordisco y Andrey. Por parte del ELN, ha mencionado a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental.