Matthew Brennan logró su cuarta victoria en Vuelta a España; Harold Tejada mantiene el pulso en la general

A pocos días de finalizar la edición 81 de la Vuelta a España, la adrenalina entre los ciclistas que se mantienen dentro del pelotón no para. Al contrario, aumenta a medida que se acerca el desenlace de una carrera que entra en sus jornadas definitivas y en la que cada segundo comienza a tener un valor especial.

Así lo reconoció este martes el huilense Harold Tejada (Astana), al término de la nerviosa jornada 16, de 181,1 kilómetros entre las localidades de Cortegana y La Rábida, Palos de la Frontera, donde volvió a imponerse el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).

El colombiano, que marcha como el mejor representante nacional en la clasificación general, afrontó otra jornada exigente marcada por el calor y la tensión propia de una competencia que ya seleccionó a sus protagonistas para el tramo final.

“Se siente el bochorno debido a la alta temperatura, pero al final se puede decir que fue otro día salvado. Después del día de descanso, siento bien mis piernas para lo que resta, sobre todo el jueves, con jornadas decisivas donde comienza una nueva Vuelta y todo puede cambiar”, expresó Tejada.

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El corredor del Astana terminó 38° en la etapa y conserva el undécimo puesto de la general, a 9.48 minutos del líder, el español Enric Mas (Movistar).

Tejada sabe que el verdadero examen está por llegar. “Mi cabeza está puesta en el equipo, y más allá de estar un poco resfriado, buscaré terminar bien esta Vuelta”, agregó Harold.

Su prioridad, por ahora, está en el colectivo. Tejada ha cumplido una labor importante para el Astana durante el recorrido y, en esta recta final, pretende mantener el nivel que le ha permitido permanecer entre los principales corredores de la general. Su compañero, el español Carlos Rodríguez, es octavo, a 7.01.

Mientras el huilense piensa en lo que viene, Brennan volvió a levantar los brazos. El británico consiguió su cuarta victoria en la presente edición y sigue aumentando una cosecha que ya lo ubica entre los ciclistas más ganadores del año.

Con 11 triunfos en la temporada, Brennan aparece en el sexto lugar de la clasificación de los hombres con más victorias en 2026, listado que encabeza el esloveno Tadej Pogacar, con 22. El colombiano Wilmar Paredes (Team Medellín) ocupa la décima posición, con diez triunfos.