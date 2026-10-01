¿Euclides Torres, financiador de la campaña Petro, está en la mira de la Ofac? Piden a Estados Unidos evaluar sanciones por corrupción

Luego de que esta semana se conociera que Estados Unidos revocó la visa a dos colombianos, entre ellos el megacontratista Euclides Torres (y a la senadora Martha Peralta), el Instituto Anticorrupción pidió a la administración de Donald Trump evaluar su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). En contexto: ¿Quién es Euclides Torres, el financiador de eventos políticos de Petro que se quedó sin visa? La petición fue presentada por el director del Instituto, el abogado Camilo Enciso, quien acudió a la Ley Global Magnitsky como fundamento para solicitar que las autoridades estadounidenses examinen el caso. Esta legislación permite imponer sanciones a extranjeros vinculados con graves violaciones de derechos humanos o con corrupción a gran escala. La carta plantea varios asuntos para revisión. Entre ellos están la relación financiera y política que Torres habría mantenido con el exministro del Interior Armando Benedetti, los recursos que se le atribuyen en actividades políticas relacionadas con la campaña Petro Presidente 2022 y una posible participación en la financiación de campañas al Congreso.

El empresario que quedó en el radar

El nombre de Euclides Torres ha estado ligado durante los últimos años tanto a la política como a la contratación estatal. Torres habría financiado parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por ejemplo la “P” gigante en Barranquilla, según dijo el hijo del expresidente, Nicolás Petro. Torres, por su parte, ha dicho que no aportó dinero. “Solo apoyé con aspectos logísticos”, señaló. Entretanto, Torres se “especializó” en acceder a millonarias contrataciones públicas. Por ejemplo, durante el gobierno Petro, empresas que estarían vinculadas a él y su familia habrían logrado un contrato por $95.000 millones con Fenoge (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía) para instalar páneles solares, aunque no presentaran experiencia en el tema; el mismo contrato fue suspendido. Otro elemento que hace parte del contexto son sus visitas a la Casa de Nariño. En 2024 se conoció que Torres estuvo allí en diferentes oportunidades y que sostuvo reuniones con personas vinculadas a esa administración.

El poder político de los Torres en Atlántico

La influencia de Euclides Torres no se limita a sus negocios. Su familia tiene una importante presencia política en Puerto Colombia, Atlántico, territorio donde se consolidó el llamado “clan Torres”. Ese grupo ha mostrado capacidad para movilizar votos en diferentes elecciones. En la jornada del pasado 8 de marzo para el Congreso, por ejemplo, Camilo Torres Villalba, sobrino de Euclides, apareció entre los senadores más votados del Partido Liberal. Camilo Torres Villalba es hijo del exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres. Su madre, Martha Villalba, llegó a la Cámara de Representantes como fórmula del entonces senador Armando Benedetti. La relación con Benedetti es uno de los elementos que ahora el Instituto Anticorrupción quiere que sea examinado por las autoridades estadounidenses. Benedetti posteriormente ocupó el Ministerio del Interior durante el gobierno de Petro. Y es que esa conexión política podría haber sido uno de los puentes para que el grupo de los Torres respaldara a Petro durante la campaña de 2022 y posteriormente durante su gobierno. Cabe mencionar que Benedetti fue incluido en la lista de la Ofac en octubre de 2025, junto con el entonces presidente Petro, la exprimera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro.

¿Qué tiene que ver OFAC?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros administra diferentes programas de sanciones estadounidenses. Dentro de ellos está la Lista SDN, sigla en inglés de Specially Designated Nationals, en la que pueden aparecer personas y empresas sometidas a restricciones. En caso de que una persona sea incluida en la Lista SDN, sus bienes y activos sujetos en Estados Unidos quedan bloqueados. Además, ciudadanos y empresas de ese país tienen prohibido realizar determinadas transacciones con la persona sancionada. La medida también puede tener efectos más allá de Estados Unidos. Entidades financieras internacionales suelen aplicar sus propios controles para evitar exponerse a sanciones, por lo que una designación puede terminar generando una especie de “aislamiento financiero”. El Instituto Anticorrupción sostiene que la corrupción puede ser una causal para este tipo de sanciones. Parte de esa lista no se necesita una condena penal. Sin embargo, esto no significa que cualquier señalamiento sea suficiente: la decisión corresponde a las autoridades estadounidenses, que deben aplicar los criterios establecidos para cada programa de sanciones y determinar si existen los nexos o afectaciones requeridos frente a intereses de Estados Unidos. “La razón por la que estamos haciendo esta solicitud tiene que ver con la necesidad de profundizar la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción”, señaló Enciso en Caracol Radio. La decisión, en todo caso, está en manos de Estados Unidos. La solicitud busca que esa administración examine la información relacionada con Torres y determine si se cumplen las condiciones para una eventual sanción. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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