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Eva Ferrer no se retracta de sus acusaciones contra Verónica Alcocer y anuncia pruebas documentales

La exconsejera presidencial compareció durante más de cuatro horas ante la Procuraduría, ratificó sus señalamientos contra Verónica Alcocer y anunció que entregará pruebas.

  • La exconsejera Eva Ferrer mantiene sus denuncias contra la exprimera dama Verónica Alcocer. Fotos: Colprensa
    La exconsejera Eva Ferrer mantiene sus denuncias contra la exprimera dama Verónica Alcocer. Fotos: Colprensa
El Colombiano
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hace 8 minutos
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La exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer, se mantuvo en sus señalamientos contra Verónica Alcocer durante la declaración que rindió ante la Procuraduría el jueves 15 de octubre.

La diligencia, relacionada con las denuncias que expuso en una entrevista con Vicky Dávila para Semana, se prolongó por más de cuatro horas y terminó sin que la exfuncionaria se retractara de sus acusaciones.

Según conoció ese medio, Ferrer reiteró parte de las afirmaciones sobre presuntas irregularidades en el entorno de la ex primera dama y anunció que aportará documentación y otros elementos con los que busca sustentar sus declaraciones.

Lea también: Fiscalía cita por cuarta vez a Eva Ferrer para que declare sobre señalamientos contra Verónica Alcocer

El encuentro se desarrolló de manera confidencial y tuvo que suspenderse debido a la hora y a las diferencias de huso horario entre los participantes. Mientras para Ferrer la sesión se extendió hasta cerca de la 1:00 a. m., hora europea, para su equipo jurídico concluyó aproximadamente a las 8:00 p. m., hora de Estados Unidos.

La diligencia quedó pendiente de continuación y será retomada la próxima semana. El procedimiento en la Procuraduría avanza en paralelo a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Tras conversaciones entre los abogados de Ferrer y la fiscal encargada del caso, se programó una nueva comparecencia para que la exconsejera se refiera a los audios divulgados por Semana, en los que calificó de “mafia” al círculo cercano de Alcocer.

Le recomendamos leer: Siguen denuncias contra Eva Ferrer por señalamientos a Gobierno Petro: exedecán de Verónica Alcocer lo hará por calumnia

De acuerdo con la información conocida por ese medio, la defensa de Ferrer acordó con la Fiscalía una metodología de investigación orientada a verificar sus afirmaciones.

El procedimiento también contempla que los documentos y evidencias que se remitan a las autoridades colombianas sean enviados a funcionarios internacionales, con el propósito de que puedan ser considerados dentro de las respectivas verificaciones.

Las acusaciones de Ferrer apuntan directamente a Alcocer, a quien señaló de ser la supuesta cabeza de una estructura que, según su versión, estaría integrada por ciudadanos catalanes e italianos, Mario Fernández Alcocer —primo de la ex primera dama—, el senador Agmeth Escaf y Carolina Plata, amiga personal de Alcocer durante el gobierno de Gustavo Petro.

Por ahora, esas afirmaciones corresponden a los señalamientos de Ferrer y su veracidad deberá establecerse mediante las comprobaciones de las autoridades.

La documentación que anunció entregar y las diligencias pendientes serán relevantes para determinar si existen elementos que permitan respaldar sus denuncias.

Los detalles de lo denunciado de Eva Ferrer

Las acusaciones de Ferrer se conocieron inicialmente el 1 de agosto, cuando la revista Semana publicó una serie de audios en los que la entonces exconsejera hablaba de presuntas irregularidades en el entorno de Alcocer.

Posteriormente, en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada el 10 de octubre por ese medio, amplió sus declaraciones y señaló a la exprimera dama de presuntamente encabezar una estructura en la que, según su versión, habrían coincidido intereses económicos, influencias políticas y actividades ilícitas.

Sin embargo, buena parte de sus afirmaciones se basa en información que asegura haber recibido de otras personas y no en hechos que haya presenciado directamente.

Lea más: La caja de Pandora de Ferrer sobre Alcocer puso a correr a la Fiscalía y la Procuraduría

Uno de los señalamientos más graves tiene que ver con supuestos viajes a Venezuela en aeronaves oficiales.

Ferrer afirmó que Alcocer habría utilizado el avión asignado a ella para transportar drogas hacia ese país y sostuvo que no se habría tratado de un único desplazamiento.

Durante la entrevista, dijo que existían fotografías en las que, según su versión, Alcocer aparecería descendiendo de una aeronave con maletas grises que contendrían estupefacientes.

También aseguró que el empresario catalán Manel Grau le habría confirmado que había droga de por medio en esos viajes.

En relación con uno de esos desplazamientos, ocurrido en enero de 2023, Ferrer afirmó que Alcocer habría regresado a Colombia con US$2,5 millones provenientes de Venezuela.

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Según su relato, Grau le habría contado que parte de ese dinero estaría destinado a financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama.

La exconsejera también mencionó a Agmeth Escaf al referirse a supuestas disputas por el manejo de recursos. No obstante, las afirmaciones sobre el dinero y el presunto transporte de drogas no quedaron acreditadas públicamente con documentos durante la entrevista.

Ferrer también relacionó a personas cercanas a Alcocer con un presunto entramado de tráfico de armas.

En particular, mencionó a los empresarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino, a quienes dijo haber conocido o visto en entornos relacionados con personas cercanas a la exprimera dama.

Entérese: Fiscalía cita a Eva Ferrer a declarar este miércoles por señalamientos contra Verónica Alcocer; ha faltado a dos llamados previos

La exconsejera sostuvo que recibió advertencias sobre esas supuestas actividades y que llegó a temer por su seguridad. Sin embargo, no expuso públicamente una operación concreta de tráfico de armas que permitiera establecer la participación de Alcocer en ese delito.

Los señalamientos también incluyen supuestos aportes de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En los audios divulgados en agosto, Ferrer aseguró que a Alcocer le habrían entregado dos millones de euros durante ese periodo.

Además, afirmó que el gasto mensual de la entonces primera dama rondaba los 50.000 euros y, en la entrevista de octubre, sostuvo que, según información que recibió, las reuniones organizadas para Alcocer podían costar esa misma suma.

Preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Eva Ferrer ante la Procuraduría sobre Verónica Alcocer?
Eva Ferrer ratificó sus señalamientos contra Verónica Alcocer durante una declaración de más de cuatro horas ante la Procuraduría, el jueves 15 de octubre de 2026. La exconsejera presidencial anunció que entregará documentos y otros elementos para respaldar sus afirmaciones.
¿Por qué Eva Ferrer fue citada por la Procuraduría?
La diligencia está relacionada con las denuncias que Ferrer expuso en una entrevista con Vicky Dávila para la revista SEMANA, en las que señaló presuntas irregularidades en el círculo cercano de la ex primera dama Verónica Alcocer.
¿Eva Ferrer se retractó de sus acusaciones contra Verónica Alcocer?
No. Según la información publicada, Ferrer mantuvo sus señalamientos durante la diligencia ante la Procuraduría y manifestó su intención de aportar pruebas para sustentar sus declaraciones.
¿Cuándo continuará la declaración de Eva Ferrer ante la Procuraduría?
La diligencia quedó pendiente de continuación y está previsto que se retome la próxima semana. La primera sesión se suspendió por la hora y las diferencias de huso horario entre los participantes.


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