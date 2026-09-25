La exclusión de Ariana Harwicz, el caso que reabre el debate sobre el boicot cultural a Israel

Harwicz es una escritora judía nacida en Buenos Aires en 1977, que vive en Francia desde 2007. Es autora de novelas como Matate, amor, La débil mental y Precoz, publicadas en inglés como Die, My Love, Feebleminded y Tender. Matate, amor fue llevada al cine en 2025 en una película protagonizada por Jennifer Lawrence, y con esa misma novela entró en la lista larga del Premio Booker Internacional en 2018.
Harwicz se ha pronunciado públicamente sobre la guerra en Gaza. Se opone a los boicots culturales contra israelíes, y ha dicho que piensa lo mismo de un boicot contra los rusos. También ha cuestionado el uso del término genocidio para referirse a lo que ocurre en Gaza. Según la dirección del festival, esas posiciones eran “difícilmente conciliables” con los compromisos de la Universidad de Granada sobre Gaza, y por eso retiraron su charla.