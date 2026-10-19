Exconsejero de Petro está denunciado por proyectos teconológicos en filial de ISA; ¿cuáles son y qué pasó?

Sigue conociéndose el rastro de los catalanes cercanos al entorno del expresidente Gustavo Petro y su exesposa Verónica Alcocer. Ahora el que está bajo sospecha es el exasesor presidencial Saúl Kattan Cohen, quien fue presidente de la junta directiva de Ecopetrol, a raíz de un contrato en una filial de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) en el que aparece Manuel Grau. Estas personas, que ocuparon cargos en el Gobierno pasado (2022–2026), hacen parte de las que han sido señaladas por presuntos delitos.
Cohen, quien fue el exalto consejero presidencial para la Transformación Digital de Petro, quedó bajo investigación tras la presentación de denuncias relacionadas con su gestión al frente de Internexa, que se dedica a servicios de telecomunicaciones y tecnología.
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Una auditoría forense ordenada por ISA identificó hechos que llevaron a Internexa a denunciar a Kattan ante la Fiscalía General de la Nación y a trasladar documentación a la Contraloría General de la República para establecer posibles responsabilidades fiscales y determinar si hubo afectaciones al patrimonio de la empresa, según reveló El Tiempo.
El 4 de agosto de 2026, el apoderado de Internexa presentó una denuncia penal por los delitos de presunta administración desleal, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la contratación. Posteriormente, el 16 de octubre, entregó información al contralor general, Jorge Laverde, para que evaluara los hechos.