Exconsejero de Petro está denunciado por proyectos teconológicos en filial de ISA; ¿cuáles son y qué pasó?

Sigue conociéndose el rastro de los catalanes cercanos al entorno del expresidente Gustavo Petro y su exesposa Verónica Alcocer. Ahora el que está bajo sospecha es el exasesor presidencial Saúl Kattan Cohen, quien fue presidente de la junta directiva de Ecopetrol, a raíz de un contrato en una filial de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) en el que aparece Manuel Grau. Estas personas, que ocuparon cargos en el Gobierno pasado (2022–2026), hacen parte de las que han sido señaladas por presuntos delitos. Cohen, quien fue el exalto consejero presidencial para la Transformación Digital de Petro, quedó bajo investigación tras la presentación de denuncias relacionadas con su gestión al frente de Internexa, que se dedica a servicios de telecomunicaciones y tecnología. Le puede interesar: Kattan, duro alfil de Petro, llega hoy a Internexa. Una auditoría forense ordenada por ISA identificó hechos que llevaron a Internexa a denunciar a Kattan ante la Fiscalía General de la Nación y a trasladar documentación a la Contraloría General de la República para establecer posibles responsabilidades fiscales y determinar si hubo afectaciones al patrimonio de la empresa, según reveló El Tiempo. El 4 de agosto de 2026, el apoderado de Internexa presentó una denuncia penal por los delitos de presunta administración desleal, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la contratación. Posteriormente, el 16 de octubre, entregó información al contralor general, Jorge Laverde, para que evaluara los hechos.

Por su parte, Kattan rechazó los señalamientos y explicó que sus actuaciones se ajustaron a la ley. También sostuvo que las acusaciones buscan perjudicar a Internexa y anunció que ejercerá su defensa ante las autoridades en las que fue denunciado.

Conflictos de interés bajo revisión

Uno de los puntos centrales de la auditoría es el posible conflicto de intereses a raíz de las funciones que Kattan desempeñaba simultáneamente en el Gobierno y en Internexa. Antes de asumir responsabilidades directivas en la filial de ISA, tenía un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para asesorar en asuntos de ciberseguridad, inteligencia artificial, conectividad y gestión de datos. El informe también señala que el entonces presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, respaldó el nombramiento de Kattan como gerente de Internexa pese a las advertencias sobre posibles incompatibilidades. La auditoría cuestiona, además, algunas modificaciones administrativas que habrían debilitado los controles internos y permitido tomar decisiones sin seguir plenamente los mecanismos de gobierno corporativo.

Las actuaciones examinadas están relacionadas las iniciativas llamadas Bio-Nube, destinada a desarrollar infraestructura tecnológica para servicios de almacenamiento y procesamiento de información, y Big Data para el Estado colombiano (BEC).

Bio-Nube y la participación de Manel Grau

El proyecto Bio-Nube, según el mencionado diario, contemplaba una inversión estimada en $630.000 millones. En su desarrollo aparece mencionado el ciudadano catalán cercano a Petro y a la exprimera dama, Verónica Alcocer, Manel Grau. Su participación en reuniones y gestiones relacionadas con la iniciativa forma parte de los asuntos que están revisando el ente de control fiscal y el ente investigador. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La auditoría plantea interrogantes sobre el eventual acceso a información que no era pública durante la estructuración del negocio. De hecho, en septiembre de 2025, Kattan presentó una propuesta que contemplaba financiación de Ecopetrol y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la participación de la Central de Inversiones S. A. (Cisa) y el suministro de equipos por parte de Huawei. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2025, Kattan habría presentado una propuesta ante una convocatoria del Sistema General de Regalías (SGR) sin contar, según la investigación, con la aprobación previa de la junta directiva de Internexa. La iniciativa había encontrado resistencia y oposición en Ecopetrol, que la descartó por razones de alineación estratégica y requisitos financieros. Aunque Bio-Nube fue frenado antes de comprometer recursos públicos, las circunstancias de su estructuración continúan bajo la lupa.

Big Data: recursos y decisiones cuestionadas

Por otra parte, el exasesor presidencial de Petro aparece mencionado en el proyecto BEC, sobre el cual sí se habría realizado un desembolso. ISA recomendó terminar anticipadamente la iniciativa en agosto de 2026, con el propósito de evitar posibles pérdidas adicionales. A comienzos de septiembre, se acordó no continuar con su ejecución ni ratificar las decisiones adoptadas por la anterior administración de Internexa.

La compañía también contrató asesoría jurídica para evaluar acciones que permitan recuperar recursos y reclamar eventuales perjuicios. Los hechos asociados a este proyecto fueron incluidos en la denuncia ante la Fiscalía. Mientras avanzan las actuaciones, las autoridades deberán establecer si existieron irregularidades, daños patrimoniales o responsabilidades penales o fiscales. Hay que mencionar que Saúl Kattan respondió a El Tiempo que un concepto legal le permitía prescindir de autorización de la junta de Internexa para participar en los dos proyectos que lo tienen hoy bajo sospecha. Así mismo, advirtió que salió de la filial de ISA sin justa causa cuando estaba fomentando negocios que consideraba claves. Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué investigan a Saúl Kattan Cohen en Colombia? Saúl Kattan Cohen fue denunciado ante la Fiscalía por presuntas irregularidades contractuales durante su gestión en Internexa, filial de ISA. Los hechos están relacionados con los proyectos Bio-Nube y Big Data para el Estado colombiano, según información publicada por El Tiempo. ¿Qué pasó con los proyectos Bio-Nube y Big Data de Internexa? Bio-Nube, una iniciativa de infraestructura tecnológica valorada en aproximadamente $630.000 millones, fue frenada antes de comprometer recursos públicos. El proyecto Big Data para el Estado colombiano tuvo desembolsos y su ejecución fue suspendida mientras se examinan posibles perjuicios económicos. ¿Dónde se puede consultar la investigación contra Saúl Kattan y las denuncias de Internexa? La información oficial sobre las actuaciones puede solicitarse ante la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, según sus competencias. Para conocer los detalles periodísticos del caso, también puede consultarse la investigación publicada por El Tiempo. ¿Qué consecuencias podría enfrentar Saúl Kattan por las denuncias relacionadas con Internexa? Las consecuencias dependerán de lo que establezcan las investigaciones penales y fiscales. Si se comprueban conductas ilícitas o daños al patrimonio, podrían derivarse sanciones o medidas de reparación, según corresponda. Kattan niega haber actuado irregularmente y afirma que defenderá su gestión.