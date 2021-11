Exfarc reconocen haber asesinado a “campesinos inocentes” en San Pedro de Urabá

“Estoy aquí porque soy uno de los responsables de los hechos ocurridos el 25 de abril (de 2001) que condujeron a una masacre de personas inocentes en el corregimiento del Alto San Juan y la vereda La Rula (San Pedro de Urabá)”, reconoció el exguerrillero Guillermo León Chanci en un diálogo entre firmantes del Acuerdo de Paz de las Farc y víctimas de ese municipio antioqueño.

Excombatientes reconocieron ante sus víctimas, después de ocho meses de preparación para ese encuentro intercedido por la Comisión de la Verdad, que los agraviados por sus actos no fueron solo paramilitares, como lo habían sostenido hasta ahora.

“Fueron asesinadas personas que no tenían nada que ver con la acción que íbamos a realizar. Reconocemos que no eran paramilitares, eran campesinos que no tenían por qué haber pagado”, admitió León Chanci, también conocido con los alias de “Leonidas” o ‘Chupete’.

Además, el exguerrillero relató que en ningún momento recibió la orden de atacar, matar o desplazar población civil: “La acción era contra los paramilitares... Yo me dediqué a dirigir las tropas que estábamos peleando directamente con los paramilitares y no tuve la facultad ni la capacidad de controlar los otros grupos que estaban accionando alrededor”, justificó.