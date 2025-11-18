x

María Antonia Mosquera: así es la nueva Señorita Colombia y la razón por la que no irá a Miss Universo

María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia 2025, deslumbró con su formación y proyecto social, pero no irá a Miss Universo. Esta es la razón.

  • La caleña María Antonia Mosquera asumió la corona del Concurso Nacional de Belleza. FOTO: Reinado Colombia.
    La caleña María Antonia Mosquera asumió la corona del Concurso Nacional de Belleza. FOTO: Reinado Colombia.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 11 horas
bookmark

María Antonia Mosquera Carvajal, la caleña de 24 años que conquistó Cartagena y se coronó como Señorita Colombia 2025, se convirtió en una de las figuras más comentadas del certamen nacional.

Su triunfo, celebrado la noche del 17 de noviembre durante la edición número 91 del Concurso Nacional de Belleza (CNB), marcó el cierre de una de las competencias más observadas de los últimos años y consolidó el perfil de una soberana que combina formación profesional, disciplina artística y un enfoque social claro.

En contexto: María Antonia Mosquera: la caleña que conquistó Cartagena y es la nueva Señorita Colombia

Aunque su elección la posiciona como la nueva representante del país, Mosquera no irá a Miss Universo, pues el CNB ya no ostenta la franquicia para enviar a su ganadora al certamen internacional.

María Antonia Mosquera Carvajal, señorita Colombia 2025. FOTO: Colprensa.<b> </b>
María Antonia Mosquera Carvajal, señorita Colombia 2025. FOTO: Colprensa.

Ella es la nueva reina

Nacida el 8 de agosto de 2000 en Cali, Mosquera es administradora de empresas del CESA con énfasis en sostenibilidad, habla inglés y español, y ha complementado su formación con estudios en moda en el Vogue College of Fashion, en Madrid. Mide 1,81 metros y maneja una presencia escénica que llamó la atención del jurado desde las preliminares.

Lea también: La moda por suscripción: de tenis reciclables de On al bolso de Prada por un mes

Su perfil combina la moda, el liderazgo femenino y la música: estudió piano desde niña, aprendió guitarra de manera autodidacta y ha publicado varias canciones en plataformas digitales. Otro beso, una de sus composiciones, supera las 190.000 reproducciones.

También es creadora de contenido con una comunidad enfocada en empoderamiento y estilo de vida. Desde allí impulsa mensajes sobre disciplina, resiliencia y autoestima, marcada por su propia historia: episodios de bullying, la ausencia de su padre y procesos personales que moldearon su carácter.

Le puede interesar: “¡Qué cuerpo!”: Vanessa Pulgarín brilló en traje de baño durante un desfile previo al Miss Universe en Tailandia

En el ámbito social, Mosquera apuesta por la educación a través del arte. Promueve talleres y proyectos musicales dirigidos a niños y jóvenes, convencida de que la formación artística puede transformar entornos vulnerables. Su visión incluye consolidar su fundación “Pazarte”, enfocada en procesos culturales, y avanzar en iniciativas de moda sostenible con impacto comunitario.

¿Por qué la Señorita Colombia no va a Miss Universo?

Aunque por décadas la ganadora del Concurso Nacional de Belleza representó a Colombia en Miss Universo, esta tradición cambió en 2020. Ese año, la franquicia para elegir a la representante colombiana fue adquirida por Natalie Ackermann, quien dirige actualmente Miss Universe Colombia, un certamen independiente del CNB.

Por su parte, el Concurso Nacional de Belleza envía a su soberana a otros certámenes internacionales, como Miss International, donde actualmente participa Catalina Duque, Señorita Colombia 2024.

Por eso, aunque María Antonia Mosquera llevará la banda de Señorita Colombia durante todo el 2025, su preparación estará enfocada en concursos distintos a Miss Universo, además de su agenda social, mediática y de representación cultural en el país.

Preguntas sobre la nota:

¿A qué concurso internacional representará Colombia María Antonia Mosquera?
María Antonia Mosquera, como Señorita Colombia, enfocará su preparación en certámenes distintos a Miss Universo, como el Miss International, al cual envía su representante el Concurso Nacional de Belleza.
¿Quién tiene la franquicia de Miss Universo en Colombia actualmente?
La franquicia para elegir a la representante de Colombia ante Miss Universo fue adquirida en 2020 por Natalie Ackermann, quien dirige el certamen independiente de Miss Universe Colombia.
¿Cuál es la profesión y el proyecto social de María Antonia Mosquera?
Mosquera es administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad. Su proyecto social se centra en la educación a través del arte, impulsando talleres y su fundación “Pazarte” con enfoque cultural.
