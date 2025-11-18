María Antonia Mosquera: así es la nueva Señorita Colombia y la razón por la que no irá a Miss Universo

María Antonia Mosquera Carvajal, la caleña de 24 años que conquistó Cartagena y se coronó como Señorita Colombia 2025, se convirtió en una de las figuras más comentadas del certamen nacional.
Su triunfo, celebrado la noche del 17 de noviembre durante la edición número 91 del Concurso Nacional de Belleza (CNB), marcó el cierre de una de las competencias más observadas de los últimos años y consolidó el perfil de una soberana que combina formación profesional, disciplina artística y un enfoque social claro.
Aunque su elección la posiciona como la nueva representante del país, Mosquera no irá a Miss Universo, pues el CNB ya no ostenta la franquicia para enviar a su ganadora al certamen internacional.