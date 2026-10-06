“No pueden pagar justos por pecadores”: Gobierno anuncia defensa para exmilitares detenidos por crimen del presidente de Haití

“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, señaló.

En sus redes sociales, el mandatario aseguró que impartió instrucciones a los ministros de Defensa y Justicia para acompañar a los colombianos en el proceso judicial que ahora enfrentan ante las autoridades estadounidenses.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que brindará asistencia jurídica y apoyo económico a los familiares de los 17 exmilitares colombianos que fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos para responder por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse.

Los 17 colombianos permanecían privados de la libertad en Haití desde 2021 y fueron trasladados el pasado 20 de septiembre a Estados Unidos, junto con el haitiano Joseph Félix Badio, para comparecer ante la justicia federal del Distrito Sur de Florida. En total, 18 personas fueron trasladadas en el marco del proceso por el asesinato de Moïse.

El mandatario sostuvo que el Estado debe garantizar que se determine la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados.

El asesinato de Moïse ocurrió el 7 de julio de 2021, cuando un comando armado irrumpió en su residencia en Puerto Príncipe. El caso involucra a decenas de personas y el proceso en Estados Unidos ha avanzado mientras la investigación en Haití enfrenta dificultades.

“No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, agregó el presidente.

Días antes, Milena Carmona, esposa de uno de los militares detenidos, habló con EL COLOMBIANO y aseguró que desconocía el paradero de su esposo. Además, insistió en su inocencia y sostuvo que habría sido utilizado como “chivo expiatorio” en el caso.

“No. Nosotros, como familias, no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de ninguna entidad, ni de Colombia ni de Haití. Lo que sí sabemos es por fuentes propias, que nosotros siempre hemos tenido, personas que nos han ayudado desde el principio, y, pues, de esa forma fue que nosotros nos enteramos. Pero no tenemos oficialmente una información donde nos digan: fueron trasladados, están en determinado edificio, no”, afirmó.

¿Cómo terminó su esposo en todo esto?

“Mi esposo fue llamado a un trabajo para una empresa de los Estados Unidos, para que cuidara personas muy importantes, entre ellas un presidente y candidatos presidenciales, y él aceptó. La convocatoria la hizo inicialmente un conocido de mi esposo, al igual que conocidos de todos sus demás compañeros que hoy están detenidos. Ellos aceptan de voz y de confianza, y todos se fueron al viaje sin ningún documento firmado, sin ningún pago anticipado ni nada. Mi esposo llegó a Haití y lo tuvieron un mes encerrado en un hotel mientras recibía las indicaciones de sus jefes de los Estados Unidos. Les dijeron que esperaran el contrato y las instrucciones sobre a quién debían prestarle los servicios de seguridad. Pero todo era una trampa”.