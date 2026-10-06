El aguacero que sorprendió a varias ciudades de Colombia; en Bogotá cayeron casi 2.000 rayos, ¿se repetirá?

Este lunes se registraron tremendos aguaceros en Medellín y Bogotá; además, las ciudades vivieron cambios de temperatura en cuestión de horas: pasaron del calor intenso a una tormenta que dejó fuertes lluvias, granizo y hasta inundaciones en diferentes sectores.
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De acuerdo con los reportes del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre la jornada, cerca de 2.000 rayos cayeron sobre la capital y sus alrededores durante la tormenta.
Puntualmente, fueron 264 descargas eléctricas captadas por satélite en Bogotá y un total de 1.973 rayos en la Sabana, concentrados entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde.