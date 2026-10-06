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El aguacero que sorprendió a varias ciudades de Colombia; en Bogotá cayeron casi 2.000 rayos, ¿se repetirá?

En Medellín, el aguacero colapsó varias vías. Mientras tanto, Bogotá pasó de una jornada de calor, con temperaturas cercanas a los 25 °C, a fuertes lluvias, granizo e inundaciones. ¿Cuál es la explicación?

  • Una capa de granizo cubrió varias zonas de Bogotá y fuerte aguacero inundó vías en Medellín. FOTOS Defensa Civil y Juan Antonio Sánchez
    Una capa de granizo cubrió varias zonas de Bogotá y fuerte aguacero inundó vías en Medellín. FOTOS Defensa Civil y Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
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hace 1 hora
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Este lunes se registraron tremendos aguaceros en Medellín y Bogotá; además, las ciudades vivieron cambios de temperatura en cuestión de horas: pasaron del calor intenso a una tormenta que dejó fuertes lluvias, granizo y hasta inundaciones en diferentes sectores.

Vea también: Imágenes | Granizo cubrió de blanco varios municipios de Antioquia en medio de fuertes lluvias

De acuerdo con los reportes del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre la jornada, cerca de 2.000 rayos cayeron sobre la capital y sus alrededores durante la tormenta.

Puntualmente, fueron 264 descargas eléctricas captadas por satélite en Bogotá y un total de 1.973 rayos en la Sabana, concentrados entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde.

La mañana había comenzado con temperaturas inusualmente altas para “la nevera”. Al mediodía, los termómetros llegaron a rozar los 24,6 °C. Pero el panorama cambió rápidamente.

En pocas horas, el aire caliente y húmedo que se encontraba cerca del suelo ascendió y se encontró con capas de aire más frío, condiciones que favorecieron el desarrollo de nubes de tormenta de gran extensión vertical que terminó cubriendo de granizo varios municipios del Valle de Aburrá y zonas de Bogotá. Y algo similar ocurrió en Santander, según explicó el Ideam.

A este escenario se sumó la influencia de una onda tropical que se desplaza sobre el territorio nacional. Para esta semana, el Ideam reportó el ingreso de la onda tropical número 55, que avanzará por el oriente del país y puede favorecer el aumento de las precipitaciones en diferentes regiones.

El resultado fue una tarde marcada por lluvias intensas, granizadas, fuertes vientos e inundaciones.

En Medellín y el Valle de Aburrá, pasó algo más o menos igual. La semana comenzó con temperaturas elevadas que llegaron a alrededor de 28,5 °C hacia el mediodía. Horas después, las condiciones cambiaron y se registraron lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

El cambio comenzó a sentirse con mayor fuerza alrededor de las 3:25 de la tarde, cuando las condiciones de humedad y calentamiento de la superficie favorecieron el desarrollo de tormentas. Las precipitaciones afectaron principalmente sectores del sur del Valle de Aburrá y municipios como Sabaneta, Envigado y Caldas.

¿Puede repetirse este clima en otras ciudades?

La respuesta es sí, aunque no necesariamente con la misma intensidad ni en los mismos lugares.

El Ideam advirtió que durante esta semana se mantendrán condiciones que pueden favorecer lluvias en diferentes regiones del país.

Su pronóstico señala que habrá precipitaciones aisladas y temperaturas elevadas en distintas zonas, mientras el ingreso de la nueva onda tropical podría incrementar las lluvias hacia el jueves, especialmente en sectores del norte del territorio nacional.

“El fenómeno de El Niño es una condición de variabilidad climática que, en esta ocasión, se proyecta con una intensidad muy fuerte y podría alcanzar una duración de entre 12 y 14 meses”, explicó la coronel Diana Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam en Blu Radio. Eso, sin embargo, no quiere decir que no vaya a llover durante esos meses, sino que, en general, las temperaturas serán más elevadas de lo usual.

La entidad también explicó que se esperan temperaturas máximas elevadas en sectores de las regiones Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, además de zonas del Bajo y Medio Magdalena. Es decir, el país puede tener simultáneamente escenarios de calor intenso y episodios de lluvias fuertes dependiendo de la región y de las condiciones locales.

Y el contraste que se vivió en Bogotá y Medellín puede volver a aparecer en diferentes puntos del país: horas de calor, aumento de la humedad y, posteriormente, lluvias y tormentas en lapsos relativamente cortos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué algunas ciudades de Colombia pasaron de calor a lluvias la primera semana de octubre?
El calentamiento de la superficie hizo que el aire cálido y húmedo ascendiera y se encontrara con aire más frío en altura. Esta combinación favoreció la formación rápida de nubes de tormenta y provocó lluvias intensas, granizo y descargas eléctricas.
¿El fenómeno de El Niño elimina las lluvias?
No. Según el Ideam, El Niño no elimina las lluvias, sino que puede hacer que el acumulado final de precipitaciones esté por debajo de los valores esperados para determinadas regiones y periodos.
¿Cuál es el pronostico del clima para Bogotá, Medellín y el Caribe en la primera semana de octubre de 2026?
Para la primera semana de octubre, el Ideam pronosticó lluvias frecuentes en Bogotá, con mayor intensidad el lunes, miércoles y viernes, mientras que en Medellín y Antioquia se esperaban precipitaciones fuertes, especialmente martes y miércoles. En el Caribe, las lluvias tendrían mayor presencia en sectores de Córdoba, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y La Guajira, con un aumento de las precipitaciones el jueves por el paso de la onda tropical número 55. Al mismo tiempo, varias zonas del país registrarían temperaturas elevadas, por lo que el organismo advirtió sobre un escenario de contrastes entre calor, lluvias y tormentas durante la semana.
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