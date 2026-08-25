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Federico Gutiérrez viajará a Estados Unidos para denunciar a los hermanos Quintero por casos de corrupción en Medellín

El mandatario indicó que se reunirá con el FBI para llevar las evidencias que tendría sobre cómo habrían llevado los recursos de Medellín hacia Miami, Estados Unidos.

  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que viajará a Estados Unidos a denunciar a los hermanos Daniel y Miguel Quintero por los presuntos actos de corrupción en la administración distrital entre 2020 y 2023. FOTOS: CORTESÍA Y EL COLOMBIANO
    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que viajará a Estados Unidos a denunciar a los hermanos Daniel y Miguel Quintero por los presuntos actos de corrupción en la administración distrital entre 2020 y 2023. FOTOS: CORTESÍA Y EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que viajará en las próximas horas rumbo a Estados Unidos para reunirse con autoridades norteamericanas para tratar, entre otros asuntos, los presuntos casos de corrupción que se registraron en la Alcaldía de Medellín durante la era de Daniel Quintero y cómo se habrían llevado los recursos hacia Miami, Estados Unidos.

“Voy a entregar información de los responsables de la corrupción de Medellín, de esa anterior alcaldía que se robaron a Medellín entre 2020 y 2023 y como habrían llevado parte de esos recursos hasta Miami”, indicó el mandatario sobre la idea de reunirse con el FBI para manejar este tema.

El pasado 27 de julio, el mandatario denunció que los recursos que se habrían obtenido, de manera irregular, de las arcas de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero habrían terminado en manos de testaferros en Estados Unidos y Panamá.

En ese momento, Gutiérrez señaló que “tenemos información de presuntos socios y testaferros que viven en la ciudad de Miami, en Florida. En una de mis últimas agendas de trabajo en Estados Unidos, yo mismo le entregué las pruebas al FBI y a agencias del gobierno de los Estados Unidos para que rastreen el dinero que salió desde Colombia hacia Panamá y luego de Panamá a los Estados Unidos, producto de la corrupción que generaron en Medellín”.

Entérese: ¿Plata de la presunta corrupción de los hermanos Quintero en Medellín terminó en Estados Unidos?

Esta información se obtuvo tras analizar más de 13.353 pruebas documentales y que toda la contratación direccionada en el cuatrienio anterior superaría el billón de pesos, en irregularidades en las que también estaría implicado el hermano del exalcalde, el exconcejal Miguel Quintero Calle.

También irá a hablar de abusadores de menores

Las denuncias contra los hermanos Quintero Calle no son la única razón por la cual el alcalde viajará a territorio estadounidense en las próximas horas. También hablará con distintos organismos de aquel país para tratar los casos de explotación sexual de menores de edad por parte de ciudadanos norteamericanos.

Le puede interesar: Pulso sin tregua en Medellín: mientras Federico lleva sus denuncias al FBI, la Supersalud de Quintero vuelve a auditar la Alcaldía

“Para mí es una obsesión erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pero también de seguirle dando duro a todos esos criminales que andan por acá. Voy a reunirme con agencias del gobierno norteamericano como HSI, Homeland Security y el FBI. Vamos a hablar de los nuevos retos”, dijo Gutiérrez.

Destacó que la alianza entre Medellín y Estados Unidos en su lucha contra este delito ha dejado resultados de un incremento de más del 1.100% de las capturas contra presuntos responsables de casos de explotación de menores de edad, en comparación con el periodo entre 2020 y 2023.

Recordó también que debido al trabajo articulado entre ambos países se lograron las condenas a cadena perpetua de Stefan Andrés Correa y Manuel Poceiro por cometer casos de explotación sexual en contra de menores de 18 años en la ciudad.

Finalmente, indicó que en su reunión con el FBI tratará el tema de las estructuras delincuenciales como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y las bandas criminales, “que tanto daño le han hecho a Medellín y Antioquia”, para que haya una mayor operatividad contra estos grupos.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué viajará Federico Gutiérrez a Estados Unidos?
El alcalde de Medellín viajará a Estados Unidos para reunirse con autoridades norteamericanas y abordar presuntos casos de corrupción de la Alcaldía durante la administración de Daniel Quintero, la explotación sexual de menores y la lucha contra estructuras criminales.
2. ¿Qué información entregará Federico Gutiérrez al FBI sobre la presunta corrupción en Medellín?
Gutiérrez aseguró que entregará información sobre los presuntos responsables de hechos de corrupción ocurridos entre 2020 y 2023 y sobre el supuesto traslado de recursos hacia Panamá y posteriormente a Miami. Según el alcalde, ya había entregado pruebas a agencias estadounidenses en una agenda anterior.
3. ¿Cuánto dinero habría sido objeto de irregularidades durante la administración de Daniel Quintero?
Según las denuncias citadas por Gutiérrez, la contratación presuntamente direccionada durante ese cuatrienio superaría el billón de pesos. El alcalde afirmó que esta conclusión se obtuvo tras analizar más de 13.353 pruebas documentales.
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