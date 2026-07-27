Pulso sin tregua en Medellín: mientras Federico lleva sus denuncias al FBI, la Supersalud de Quintero vuelve a auditar la Alcaldía

El mismo día en que el alcalde Federico Gutiérrez presentó nuevos elementos sobre el presunto entramado de corrupción que, según dijo, operó durante el mandato de Daniel Quintero, la Superintendencia Nacional de Salud —hoy encabezada por el exmandatario— anunció la reanudación de su auditoría a la Secretaría de Salud del Distrito.
La decisión se conoció luego de que el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín declarara improcedente la acción de tutela presentada por el Distrito y por el propio Gutiérrez, con la que buscaban suspender la inspección.
Tras conocerse el fallo, Quintero aseguró que el equipo auditor regresó de inmediato a la Alcaldía. “Por eso, en este mismo momento, nuestro equipo de directores va camino a la Alcaldía de Medellín”, dijo en un video publicado en la cuenta de X de la Supersalud. Además, advirtió que no permitirá nuevas maniobras dilatorias que obstaculicen el proceso.