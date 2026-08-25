Seguro exequial o plan de previsión, ¿cuál es la diferencia y cuál conviene más?

Ante el fallecimiento de un familiar, los hogares deben afrontar no solo el impacto emocional, sino también una serie de decisiones logísticas y económicas. Para anticiparse a ese escenario existen alternativas como el seguro exequial y el plan de previsión exequial. Aunque ambas opciones buscan brindar respaldo, su funcionamiento es diferente. Por eso, elegir entre una y otra no debería depender únicamente del valor de la cuota mensual, sino de las necesidades de cada familia y del tipo de protección que se busca. De acuerdo con el Estudio de Demanda de Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia, Fasecolda y Banca de las Oportunidades, el 55,3 % de los hogares del país cuenta con algún tipo de plan o seguro exequial. Dentro de ese grupo, el 86 % tiene planes de previsión exequial, mientras que el 14 % cuenta con seguros exequiales. Consulte: Fasecolda rechazó nuevo seguro obligatorio para conductores y pide eliminar artículo Las cifras muestran la importancia que han adquirido estas alternativas para las familias colombianas y, al mismo tiempo, evidencian la necesidad de entender qué ofrece cada modalidad antes de contratarla.

¿Cuál es la diferencia entre un seguro exequial y un plan de previsión?

Freddy Parada, gerente de Servicios Financieros de Compensar, comentó que las dos alternativas tienen diferencias en la manera como responden ante el fallecimiento de una persona. “El seguro exequial funciona a través de una póliza contratada con una compañía aseguradora y, de acuerdo con sus condiciones, puede contemplar una indemnización, el reembolso de gastos hasta el límite de la suma asegurada o la activación de una red de prestadores”, señaló Parada. En el caso del plan de previsión exequial, el enfoque está en la prestación directa de los servicios funerarios. Este tipo de alternativa puede contratarse mediante una entidad, una caja de compensación o una red de funerarias y busca ofrecer una atención logística e integral. Entérese: ¿Dudas con el seguro de vivienda tras el terremoto? Eafit brindará asesoría jurídica gratuita a víctimas en todo el país De esta manera, mientras el seguro está estructurado alrededor de una póliza y las condiciones de cobertura establecidas en ella, la previsión exequial se concentra en organizar y facilitar directamente los servicios funerarios.

¿Qué se debe revisar antes de escoger un plan exequial?

El precio de la mensualidad es apenas uno de los factores que debe analizar una familia antes de tomar una decisión. También es necesario revisar qué respaldo ofrece la alternativa escogida y bajo qué condiciones funciona. En el caso de un seguro exequial, es importante conocer las condiciones de la póliza, sus límites, el tipo de respaldo ofrecido y los mecanismos disponibles para recibir la atención. Cuando se trata de un plan de previsión exequial, la familia debería verificar qué servicios quedan organizados previamente, cuáles son los familiares que pueden ser incluidos y qué contempla exactamente la prestación. Le puede gustar: Valencia impulsará ley para eliminar pago del Soat a ciertas motos, ¿cuáles serían? En ambos casos, también resulta relevante revisar la cobertura territorial y las condiciones relacionadas con el ingreso y la permanencia de los beneficiarios.

Lo que organizan con anticipación

La previsión exequial permite organizar con anticipación diferentes aspectos que, de lo contrario, tendrían que ser resueltos por los familiares durante un momento de duelo.

Los seguros y planes de previsión exequial ofrecen mecanismos diferentes de respaldo y deben analizarse según las necesidades de cada familia. FOTO COLPRENSA

Según Parada, esta preparación puede facilitar la gestión de trámites y la coordinación de servicios como la velación, la cremación o la inhumación. Además, contar con una alternativa previamente organizada puede reducir la necesidad de tomar decisiones logísticas, administrativas y económicas bajo presión y evitar posibles desembolsos de emergencia que terminen afectando el presupuesto familiar. Por esta razón, el gerente de Servicios Financieros de Compensar recomendó conocer con anticipación las condiciones y los servicios que están incluidos en el plan contratado.

¿Qué alternativas de previsión exequial existen?

En este mercado también participan entidades como Compensar, que ofrece planes de previsión exequial como parte de su enfoque de Bienestar Integral.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran tarifas diferenciales de acuerdo con la categoría de afiliación, inclusión en programas de salud y acompañamiento emocional y cobertura a nivel nacional. También existen facilidades de pago mediante el ecosistema digital y la Billetera Móvil Compensar, de acuerdo con la información suministrada. La previsión exequial no está dirigida exclusivamente a los adultos mayores. La decisión puede empezar a considerarse desde el momento en que una persona adquiere independencia financiera o conforma un núcleo familiar. El objetivo es anticiparse a una situación que puede generar presión emocional, logística y económica para los familiares, dejando previamente organizados algunos de los aspectos relacionados con los servicios funerarios. Por ello, más que entender este tipo de protección como un gasto asociado exclusivamente a un momento difícil, la recomendación es considerarla como una herramienta de organización, cuidado y salud financiera. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En última instancia, la elección entre un seguro exequial y un plan de previsión exequial dependerá de las necesidades particulares de cada hogar. Revisar las coberturas, los servicios, los beneficiarios, la cobertura territorial y las condiciones de permanencia puede ser más relevante que escoger únicamente la alternativa con la cuota mensual más baja. Le puede gustar: Solo 12,2 % de los vehículos en Colombia tiene seguro voluntario Bloque de preguntas y respuestas: