Santo Domingo, el pueblo donde nacieron los hermanos Carrasquilla, celebra su festival de literatura

Este fin de semana Santo Domingo se viste de letras para rendirle homenaje a Tomás e Isabel Carrasquilla. Desde este jueves 1 y hasta el domingo 4 de octubre, el pueblo donde ambos nacieron celebra el III Festival Nacional de Literatura Tomás e Isabel Carrasquilla, organizado por la Casa Museo Tomás Carrasquilla con el apoyo de la Alcaldía de Santo Domingo, la Gobernación de Antioquia, la UPB y Comfenalco, entre otros. Este año el festival llega con una celebración especial, porque se cumplen 100 años de La marquesa de Yolombó, la novela más conocida de Tomás, que empezó a publicarse por entregas en el Diario de la Tarde entre 1926 y 1927.

Lo que trae la programación

La agenda incluye talleres literarios, conversatorios, lecturas en voz alta, lanzamientos de libros y conciertos, la mayoría en la Casa Museo Tomás Carrasquilla, el Parque Principal y el Teatro Municipal. Este viernes 2 se lanzan los libros A la deriva en el mar, a las 4:00 p.m., y Cambio de currículum, a las 5:00 p.m., ambos de la Editorial UPB. El día más movido será el sábado 3. A las 9:00 a.m. la Feria del Libro abre en el Parque Principal, y a las 10:00 a.m. la Cátedra Carrasquilla presenta los hallazgos sobre la primera publicación de La marquesa de Yolombó en el Diario de la Tarde. A las 11:45 a. m. habrá una lectura en voz alta de La marquesa de Yolombó en el parque. En la tarde, a las 2:00 p.m., Miguel Arango Isaza, descendiente de la familia Arango Carrasquilla, conversará sobre la obra en la Casa Museo, y a las 5:00 p.m. la Escuela de Música de Santo Domingo dará un concierto en el Teatro Municipal. El domingo 4 cierra con un taller de rituales familiares y dos conversatorios: “Entre el Medellín de Carrasquilla y el de finales del siglo XX” y “Los cuentos que oía Don Tomás”.

La otra Carrasquilla

Si no ha leído a Isabel, déjeme le cuento un chisme por ahí derecho. Mucho se ha escrito sobre Tomás, pero pocos saben que tenía una hermana menor que también escribía. Isabel Carrasquilla nació en Santo Domingo en 1865, siete años después de su hermano. Según una nota de Radio Nacional de Colombia, Tomás solía decir que “la literatura no es cosa de mujeres”. Por eso Isabel escribió sus comedias con el seudónimo de Equis, junto a su prima Hortensia Ceballos, que firmaba como Zeta. Cuando Tomás descubrió que las dos habían escrito comedias basadas en su obra, prohibió que se distribuyeran. Aun así, Isabel siguió escribiendo. En 1929 hizo un viaje de nueve meses por Panamá, Nueva York y Europa, y años después convirtió sus diarios en Impresiones de viaje escritas por una abuela para sus nietos. Esa obra, que pasó décadas casi olvidada, es la razón por la que hoy su nombre aparece junto al de su hermano en el festival. Así que, si pasa por Santo Domingo este fin de semana, vaya por Tomás, pero no se vaya sin conocer a Isabel. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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