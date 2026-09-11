Fin de la “paz total”: presidente De la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo

El gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro que, según el Ejecutivo, no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
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“Se ha dado por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación”, señaló el Gobierno.