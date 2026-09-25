Hora y dónde ver la final entre Deportivo Cali y Santa Fe, por el título de la Liga Femenina

Este sábado, Colombia tendrá un nuevo campeón de la Liga Femenina, cuando Deportivo Cali se mida a Santa Fe en el estadio Palmaseca de Palmira a las 6:00 de la tarde.

El cuadro Azucarero que dirige John Albert Ortiz tiene la serie a su favor, tras la victoria como visitante 2-3, lograda en Tunja, y por ello, la confianza y la motivación de las locales están en lo más alto.

En el estadio La Independencia, la asistencia de público fue superior a los 10.000 espectadores; las caleñas esperan contar con sus seguidores azucareros en el duelo que definirá al nuevo campeón.

Cali llega al duelo de vuelta con la ventaja, el favoritismo y la ilusión de firmar su tricampeonato consecutivo para convertirse, con cuatro coronas, en la más ganadora del fútbol femenino en Colombia.

El duelo de vuelta por el título se podrá ver en el país a través de la señal de Win Sport por suscripción y Señal Colombia con transmisión abierta para todo el país. El duelo arrancará a las 6:00 de la tarde, en el estadio Palmaseca.

Hay que recordar que los dos equipos de la final están clasificados por Colombia a la Copa Libertadores femenina que se disputará desde el 15 de octubre, en Quito, Ecuador.

El subcampeón tendrá que medirse en la Copa Libertadores ante Corinthians, campeón defensor, Colo Colo y Caracas; mientras que el campeón de Colombia se enfrentará en fase de grupos ante Libertad, Nacional y Universidad de Chile.

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