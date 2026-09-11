¿Polémica por uso de recursos pensionales? Así funcionará el Fonpet para reconstruir zonas afectadas por el terremoto

Entre las 10 fuentes de financiación para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional escogió los recursos acumulados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
La decisión quedó reglamentada mediante el Decreto 1383 del 9 de septiembre de 2026, expedido en desarrollo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 1261 del 19 de agosto y modificada posteriormente por el Decreto 1348 del 31 de agosto.
La medida generó debate porque permite, de manera excepcional, utilizar recursos que tienen como destinación principal respaldar el pasivo pensional de departamentos y municipios para atender necesidades derivadas de la emergencia.
El Gobierno De la Esperiella sostiene que se trata de una medida extraordinaria y temporal, con requisitos y controles fiscales, que busca liberar recursos propios de las entidades territoriales sin poner en riesgo el pago de las pensiones.