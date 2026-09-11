Así son los 10 frentes de inversión de obras por impuestos para atender la reconstrucción

A vísperas del primer mes después del terremoto de magnitud 7,4 grados que cobró la vida de 331 personas y dejó 466.000 afectadas y más de 238.000 viviendas destruidas o averiadas, el Gobierno expidió una serie de 11 decretos para comenzar con la reconstrucción, cuyo costo oscila entre $30 billones y $40 billones y tardará hasta seis años.
Entre las medidas, la apuesta más ambiciosa se encuentra en el Decreto 1389, expedido por el DNP, el cual propone que cualquier contribuyente con ingresos iguales o superiores a $1.760 millones (33.610 UVT) podrá participar de la reconstrucción y obtener beneficios tributarios a través del mecanismo de obras por impuestos.
Esta herramienta funciona como un canje: en vez de pagarle en efectivo a la Dian, el contribuyente puede financiar y ejecutar, directamente o a través de una fiducia, un proyecto de infraestructura pública, cuyo valor se le reconoce con la extinción de hasta 50% del impuesto de renta y complementarios a su cargo.
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