Así son los 10 frentes de inversión de obras por impuestos para atender la reconstrucción

A vísperas del primer mes después del terremoto de magnitud 7,4 grados que cobró la vida de 331 personas y dejó 466.000 afectadas y más de 238.000 viviendas destruidas o averiadas, el Gobierno expidió una serie de 11 decretos para comenzar con la reconstrucción, cuyo costo oscila entre $30 billones y $40 billones y tardará hasta seis años. Entre las medidas, la apuesta más ambiciosa se encuentra en el Decreto 1389, expedido por el DNP, el cual propone que cualquier contribuyente con ingresos iguales o superiores a $1.760 millones (33.610 UVT) podrá participar de la reconstrucción y obtener beneficios tributarios a través del mecanismo de obras por impuestos. Esta herramienta funciona como un canje: en vez de pagarle en efectivo a la Dian, el contribuyente puede financiar y ejecutar, directamente o a través de una fiducia, un proyecto de infraestructura pública, cuyo valor se le reconoce con la extinción de hasta 50% del impuesto de renta y complementarios a su cargo. Puede conocer más: MinHacienda expide los 11 decretos de emergencia económica tras el terremoto: así funcionarán

Para participar, el Gobierno delimitó 10 líneas en las que se podrán ejecutar las inversiones, pensadas para cubrir el mapa de daños. Los contribuyentes podrán invertir en proyectos de vivienda VIS y VIP, de infraestructura educativa pública y de salud pública; así como en otros relacionados con iniciativas de servicios de agua potable y saneamiento básico y de energía y domiciliarios. A su vez, tendrán la oportunidad de comprometer capital para los sectores de infraestructura vial (puentes, aeropuertos y otras obras de conectividad), tecnologías de la información, bienes públicos rurales, infraestructura productiva y deportiva y proyectos de gestión de riesgo de desastres. Al respecto, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, explicó que este decreto legislativo no sustituye el régimen vigente de obras por impuestos, pues lo que genera es una modalidad especial. “Claramente, por ser un decreto de emergencia, es temporal y complementa el actual. Lo que se busca es canalizar inversión privada para la reconstrucción de los municipios que circunscritos a la emergencia”, dijo Junco Conozca más: MinHacienda decreta la creación del Fondo Milagro para financiar la reconstrucción tras el terremoto, ¿cómo funcionará?

¿Quiénes son los beneficiados con las inversiones de obras por impuesto?

Entre los beneficios, resalta que su aplicación ya no se ciñe a zonas Zomac y Pdet, donde funciona desde 2016, sino a todas las zonas impactadas por el sismo; la necesidad de obtener más recursos para atender las afectaciones crea una oportunidad tributaria para que los empresarios generen conciencia social de inversión y permite el pago del impuesto de renta, sin la complejidad del mecanismo inicialmente planteado. Sin embargo, para acceder a la modalidad especial no basta con superar el umbral de ingresos. Aunque el contribuyente no necesita haber sido el mismo impactado, la norma establece que la iniciativa que financie sí debe estar ubicada en alguno de los 16 departamentos declarados en emergencia; es decir, la afectación que debe acreditarse es la del territorio, la infraestructura o los beneficiarios, no la del inversionista.

De esa forma, la norma impide a las empresas usar el mecanismo para reconstruir, reforzar o mejorar activos de su propiedad o de uso particular, debido a que los proyectos tienen que ser de naturaleza pública. Para los de vivienda, además, establece que deberán estar alineados con el manual operativo expedido por la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y el DNP, el cual fijará los criterios para seleccionar a los hogares beneficiarios.

¿Cómo acceder al beneficio?

Quienes estén interesados deberán postularse al nuevo Banco de Proyectos de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, administrado por la ART. Una vez hecho, la entidad tiene 15 días hábiles para emitir el concepto de viabilidad y verificar que todos los requisitos sean cumplidos, incluyendo la exclusión de la doble financiación. Para ello, se deberá certificar que el proyecto no tiene recursos aprobados, asignados o comprometidos de otra fuente pública, incluida la Subcuenta Sismo 2026, el Sistema General de Regalías o el PGN. Frente a este punto, César Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, recalcó que el decreto conserva “la institucionalidad, los controles y los procedimientos esenciales del mecanismo tradicional; pero permite aplicar reglas extraordinarias en pro de la emergencia que se derivó de la tragedia”. Puede conocer: MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño Por eso, enfatizó en que es un instrumento repotenciado y mejorado “en materia de cobertura territorial, líneas de inversión, banco de proyectos, cupo fiscal, ventanas de vinculación y modificación de proyectos”. Asimismo, Junco recalcó que “los aportes que van a hacer los empresarios son fundamentales y se van a circunscribir al pago del impuesto a la renta a través del mecanismo de obras por impuestos”. El beneficio se concreta por dos vías: ejecución directa del proyecto o giro de recursos a través de una fiducia. En esta última, los anticipos con cargo al impuesto de renta del año en curso no pueden superar 50% del pagado el periodo anterior. Al declarar, la imputación tampoco puede exceder 50% del impuesto, con la opción de trasladar el excedente al periodo.

Los problemas del mecanismo

Pese a que el mecanismo atraerá más inversión para la reconstrucción, el exdirector del DNP, Jorge Iván González, advirtió que el cupo actual para obras por impuestos es de $1,1 billones, de los cuales falta ejecutar $260.000 millones. No obstante, “un nuevo cupo tiene que ser aprobado por el Confis, y respetar el Marco Fiscal. Y si el gobierno insiste en reducir el gasto, no habrá forma de incrementar el monto, teniendo en cuenta que estos proyectos le quitan margen al MinHacienda al reducir la caja”. Siga leyendo: Estos son los impuestos que podrán tener alivios por decreto de emergencia económica tras el terremoto

Otras medidas financieras

La cascada de medidas también incorporó los Decretos 1379, 1380, 1381, 1382 y 1383, a través de los cuales se crea el Fondo Milagro, un patrimonio autónomo que reunirá recursos del presupuesto nacional, crédito público, donaciones y aportes públicos y privados para la reconstrucción; se autorizó al Fondes para hacer aportes no reembolsables, por una sola vez, a empresas de energía eléctrica en las zonas afectadas. A su vez, se abrió la puerta a las entidades territoriales para que cofinancien proyectos fuera de su jurisdicción; también se habilitó una ventana única para que los municipios afectados retiren recursos del Fonpet y destinen excedentes provenientes del sector salud. Para atender las afectaciones del sector, el Ministerio de Educación expidió los Decretos 1386, 1387 y 1388, por medio de los cuales autorizó a instituciones a dictar clases en espacios distintos a las sedes oficiales o de forma remota mientras dure la afectación y se faculta para reorganizar el calendario académico en las zonas golpeadas hasta el 31 de diciembre. En otro frente, también suspendió el efecto de la auditoría de matrícula del Simat en las entidades afectadas para brindar sus recursos del SGP. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas