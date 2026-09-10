Estos son los impuestos que podrán tener alivios por decreto de emergencia económica tras el terremoto

El Decreto 1382 de 2026, uno de los 11 decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia económica, establece mecanismos especiales de alivio tributario para los contribuyentes afectados por el terremoto del 10 de agosto.
En palabras concretas, la norma permite a las entidades territoriales adoptar condiciones especiales para el pago y recuperación de cartera, además de flexibilizar las reglas para conceder exenciones sobre algunos impuestos locales.
Los beneficios están dirigidos a las zonas directamente impactadas por el terremoto y contemplan medidas que pueden aliviar las obligaciones tributarias de personas y empresas afectadas.
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Tenga en cuenta que la aplicación de estos alivios en cada municipio dependerá de las autoridades territoriales. Los concejos municipales y las asambleas departamentales deberán aprobar de manera autónoma los respectivos acuerdos u ordenanzas para definir qué contribuyentes accederán a los beneficios, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.
El Decreto 1382 establece el marco para estas medidas, pero no reemplaza las competencias de las corporaciones territoriales.